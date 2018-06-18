Боксер Сагайдаковская подарила Забиваку своей сопернице норвежке Брекхус

В понедельник стало известно, что встреча Сагайдаковской и Брекхус пройдет в Москве 21 июля в "Олимпийском"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Инна Сагайдаковская подарила своей сопернице норвежке Сесилии Брекхус талисман проходящего в России чемпионата мира по футболу волка Забиваку. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В понедельник стало известно, что встреча Сагайдаковской и Брекхус пройдет в Москве 21 июля в "Олимпийском". Главным событием турнира станет финал Всемирной суперсерии бокса в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

"Я благодарна за организацию этого поединка, долго ждала этого момента. Сейчас Сесилия приехала на чемпионат мира по футболу в нашу страну, и я хочу подарить ей талисман турнира - волка Забиваку, - сказала Сагайдаковская. - Я надеюсь, что тренировки пройдут без травм, а ринг выявит сильнейшую".

Брекхус поблагодарила соперницу по-русски: "Спасибо, я переполнена эмоциями, ведь это не только большое событие для России - это событие имеет международное значение, в нем примут участие и женщины-боксеры. Я жду с нетерпением поединка, но также хочу познакомиться с традициями и культурой Москвы, России. Осло, мой родной город, находится не так далеко, надеюсь, что мои соотечественники-норвежцы смогут приехать сюда и поддержать меня в поединке".

Брэхус владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. На ее счету 33 победы (9 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе россиянки семь побед (3 нокаутом) и ни одного поражения. Она владеет поясом чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 69,9 кг.