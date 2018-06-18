Игрок: система видеоповторов не изменит манеру игры сборной Австралии на ЧМ-2018

Система VAR на чемпионате мира впервые была использована именно в матче с участием австралийской команды, во время ее субботней встречи с французами

Система VAR на чемпионате мира впервые была использована именно в матче с участием австралийской команды, во время ее субботней встречи с французами. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "трехцветных", первый мяч они забили с пенальти, который был назначен после использования видеоповтора.

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. История с назначением пенальти в ворота сборной Австралии с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) не заставит команду изменить манеру игры в обороне на чемпионате мира в России. Такое мнение на пресс- конференции высказал защитник австралийской сборной Трент Сейнсбери.

"Я никогда не был фанатом VAR, о чем говорю с первого дня, в вопросе футбола я пуританин. Другое дело, что сейчас ситуация является такой, какая она есть, и мы не можем на нее повлиять. Впрочем, как и на нашу игру, надо просто аккуратней играть в штрафной", - сказал Сейнсбери.

"Футбол - это игра секунд, миллиметров, поэтому у судьи, думаю, одна из самых тяжелых профессий в мире. Небольшая помощь ему не помешает, я не совсем против этого. Тем более что когда решение принимается в твою пользу, то ты доволен, а когда в пользу соперника - недоволен. Тут ничего не поделаешь, нам лишь остается двигаться дальше", - добавил он.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенствах, как чемпионат Германии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

Следующий матч на чемпионате мира австралийцы сыграют 21 июня в Самаре против команды Дании.