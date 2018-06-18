Андре Силва заявил, что получает удовольствие от футбола, играя в одной связке с Роналду

В понедельник сборная Португалии провела очередную тренировку на подмосковной базе в Кратове

КРАТОВО /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Андре Силва получает удовольствие от футбола, когда в нападении играет в одной связке с Криштиану Роналду. Об этом на пресс-конференции он заявил журналистам.

В понедельник сборная Португалии провела очередную тренировку на подмосковной базе в Кратове. В занятии принимали участие все 23 футболиста.

"Любой футболист мира получает удовольствие от футбола, когда играет в одной связке с Криштиану Роналду, и я не исключение. Мы хорошо понимаем друг друга, и я очень счастлив, что такой великий футболист играет за сборную Португалии. Ни для кого не секрет, что нам было бы гораздо сложнее, если бы в нашем составе не было бы такого профессионала. Я всегда стараюсь открываться, когда Роналду требует этого от меня, точно также он поступает, когда я требую этого от него. У нас прекрасная связка, и надеюсь, она принесет результат для сборной", - сказал Силва

На чемпионате мира сборная Португалии проведет матчи группового этапа с командой Марокко (Москва, 20 июня, стадион "Лужники"), а также со сборной Ирана (25 июня, Саранск). В пятницу португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3) в первом туре группового этапа.