Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Завтра он [Путин] будет в Минске [на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии] и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть [игру] в прямом эфире, - отметил представитель Кремля. - Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча". "Завтра очень напряженная работа в Минске", - добавил Песков, отвечая на вопрос, найдет ли Путин время в своем графике на просмотр матча.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не сможет во вторник посмотреть в прямом эфире матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, однако будет следить за поединком по новостям. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вторая для сборной России встреча на групповом этапе чемпионата пройдет во вторник в Санкт-Петербурге, где сборная РФ встретится с командой Египта.

Рабочих график президента на ближайшие дни скорее всего не позволит главе государства посетить какую-либо из игр проходящего чемпионата мира по футболу, также уточнил пресс-секретарь президента. "У Путина достаточно напряженные среда и четверг по графику", - пояснил он. Песков добавил, что не знает, "сможет ли он сходить на матчи". "Пока в планах такого нет, просто график не позволяет", - сказал Песков.

Что касается возможности отдельной встречи с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером, который будет находиться в России несколько дней, представитель Кремля заявил, что ему об этом "не известно".

Гости из Японии

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Кремль ожидает приезда японских представителей на некоторые матчи ЧМ-2018.

"Планируется приезд японских представителей на некоторые матчи", - сказал он. Песков не стал уточнять, кто именно из высоких японских гостей посетит игры ЧМ-2018, отметив, что "здесь уже японская сторона должна это комментировать, не нам это делать". "Но мы ожидаем здесь японских гостей", - заключил Песков.

Ранее сообщалось, что японская принцесса Хисако Такамадо 19 июня планирует приехать в Саранск на матч сборных Японии и Колумбии в рамках ЧМ. Она посетит Россию как почетный председатель Японской ассоциации футбола, чтобы поддержать национальную сборную во время ЧМ. Начиная с 1998 года, принцесса приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Поездка принцессы станет первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. Член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.