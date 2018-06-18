Выдра-оракул предсказала победу сборной России над египтянами на ЧМ-2018

Сборная Египта встретится со сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге

Сборная Египта встретится со сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге. Россияне после первого тура лидируют в группе А, имея в активе три очка, следом располагаются команды Уругвая (3), Египта (0) и Саудовской Аравии (0).

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

"Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз - в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны", - приводит пресс-служба слова директора "Сочинского аквариума" Жанны Зазиной.

Ранее Гарри предсказал результат матча Россия - Саудовская Аравия 14 июня, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0.

По данным пресс-службы, результаты матчей чемпионата мира в России уже предсказывали эрмитажный кот Ахилл, робот- оракул Бакстер с ВДНХ, тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка, бегемоты калининградского зоопарка Миля и Глясик, енот Нафаня из иркутского зоосада, кролик Пушик из сочинского эколого-биологического центра, а также коза Забияка из зоопарка Самары.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня).