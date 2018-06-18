Игроки стартового состава сборной Мексики получили отдых после победы над немцами на ЧМ

Тренировка мексиканцев на учебно-тренировочной базе в Новогорске проходит в неформальной обстановке

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Вышедшим в стартовом составе на игру группового этапа чемпионата мира с немцами футболистам сборной Мексики предоставлен отдых, они не принимают участие в тренировке команды в понедельник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье мексиканцы одержали победу над действующими чемпионами мира немцами со счетом 1:0, встреча группы F прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Запасные вратари сборной Хесус Корона и Альфредо Талавера занимаются отдельно от группы полевых футболистов. Тренировка проходит в неформальной обстановке - полевые футболисты не совершают беговых упражнений, а только играют в квадрат и упражняются в исполнении ударов через себя под смех партнеров по команде. Занятие проходит на учебно- тренировочной базе "Новогорск-Динамо".

В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону.