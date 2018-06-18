Более 15 тыс. болельщиков из Колумбии посетят второй матч ЧМ по футболу в Саранске

19 июня в городе пройдет матч между сборными Колумбии и Японии

САРАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Все билеты на игру группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Японии, которая пройдет 19 июня в Саранске, проданы, на игре ожидается более тысяч болельщиков из Колумбии. Об этом сообщил журналистам в понедельник зампредседателя правительства - министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин.

"Билеты проданы все, японцев мы ожидаем около 4-5 тысяч, колумбийцев будет более 15 тысяч человек", - сказал Меркушкин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что матч между сборными Японии и Колумбии планирует посетить президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и японская принцесса Хисако Такамадо.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске на стадионе "Мордовия- Арена" 16 июня прошел первый матч - между сборными Перу и Дании (0:1). 19 июня состоится встреча Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.