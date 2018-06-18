Сборная России по футболу проводит тренировку перед матчем ЧМ-2018 с египтянами

В занятии принимают участие 22 футболиста, полузащитник Алан Дзагоев не прилетел со сборной в Петербург из-за травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Египта. Занятие проходит в понедельник на стадионе "Санкт- Петербург".

В тренировке принимают участие 22 футболиста. Полузащитник Алан Дзагоев не прилетел со сборной в Петербург из-за травмы задней поверхности бедра, которую получил в первой игре 14 июня против команды Саудовской Аравии (5:0).

Матч второго тура чемпионата мира между сборными России и Египта пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург". Игра начнется в 21:00 мск.