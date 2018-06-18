Фан-зону ЧМ в Ростове в день игры бразильцев и швейцарцев посетили более 67 тыс. человек

Игра стала одной из самых посещаемых на турнире

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону в день матча чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Бразилии посетили более 67 тысяч человек. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

"В день матча между Бразилией и Швейцарией фестиваль болельщиков ФИФА посетило более 67 тыс. любителей футбола. Одновременно на Театральной площади смотрели прямые трансляции чемпионата мира по футболу более 22 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

Игра между сборными Бразилии и Швейцарии стала одной из самых посещаемых на мировом первенстве, добавили в управлении. На стадионе "Ростов-Арена" собралось 43 109 зрителей. В воскресенье на фестивале болельщиков выступал российский исполнитель Каста. По данным дирекции "Ростов-2018", всего за время работы фан-зоны ее могут посетить до 1 млн человек.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

В Ростове-на-Дону состоятся еще четыре матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.