Власти Мордовии ожидают приезда Инфантино на матч ЧМ между сборными Японии и Колумбии

Встреча группового этапа турнира пройдет 19 июня

САРАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии ожидают, что во вторник президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино приедет в Саранск на матч чемпионата мира между сборными Японии и Колумбии, который пройдет на стадионе "Мордовия-Арена". Об этом сообщил журналистам в понедельник зампредседателя правительства - министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин.

"Мы ожидаем визит Джанни Инфантино, президента ФИФА <...> на завтрашнюю игру", - сказал Меркушкин на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что матч 19 июня Саранск посетит принцесса Японии Хисако Такамадо, которая приедет поддержать национальную сборную. Это будет первый визит представителя японского императорского дома в Россию с 1916 года.

По словам Меркушкина, власти Мордовии ожидают, что во время ЧМ Саранск посетят несколько официальных делегаций из- за рубежа, однако их визит пока не подтвержден.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске на стадионе "Мордовия- Арена" 16 июня прошел первый матч - между сборными Перу и Дании (0:1). 19 июня состоится встреча Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.