Самый молодой футболист чемпионата мира Арзани назвал сумасшествием свой дебют на ЧМ

Арзани вышел в стартовом составе сборной Австралии против команды Франции

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Самый молодой футболист чемпионата мира австралиец Даниэль Арзани назвал сумасшествием свое участие в первом для себя матче турнира. Своими впечатлениями от дебюта он поделился с журналистами во время пресс-конференции.

Арзани, отметивший 19-летие 4 января, в субботу вышел в стартовом составе сборной Австралии против команды Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской сборной, однако победу она сумела вырвать только за девять минут до конца матча.

"Это сумасшествие, и это очень круто, - поделился Арзани своими эмоциями от матча. - Когда я пересек линию поля, то почувствовал одновременно и воодушевление, и нервозность. Этот момент в моей жизни определенно имеет особое значение. Самое памятное случилось в начале матча, когда я осмотрел трибуны и увидел, как много пришло болельщиков в желтых футболках, чтобы поддержать Австралию".

"Когда мы пели гимн, то сердце буквально выпрыгивало из груди. Я осознавал, что представляю всю страну на столь представительном уровне. Это был очень эмоциональный момент, и я горд, что являлся его частью", - добавил он.

Арзани родился в Иране, в Австралию вместе с родителями он переехал в шестилетнем возрасте. Сейчас полузащитник выступает за "Мельбурн Сити". "Многие люди связывают со мной большие ожидания, но, думаю, никто из них не ожидает от меня большего, чем я сам или мои родители. И это позволяет мне справляться с давлением, поскольку все зависит только от меня самого", - отметил он.

Следующий матч на чемпионате мира австралийцы проведут 21 июня в Самаре, соперником будет сборная Дании.