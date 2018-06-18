Футболист сборной Мексики Лаюн назвал невероятной поддержку фанатов на матче ЧМ с немцами

Встреча сборных Мексики и Германии прошла на московском стадионе "Лужники" и завершилась победой мексиканцев со счетом 1:0

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Мексики оказывали невероятную поддержку команде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Германии. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник мексиканской команды Мигель Лаюн.

Встреча сборных Мексики и Германии прошла в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась победой мексиканцев над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. Лаюн провел на поле весь матч. На встрече присутствовало 78 011 болельщиков.

"Это невероятно, мы чувствовали поддержку каждого болельщика, они были очень громкими, - сказал Лаюн. - Мы выходим на поле в другой стране, это всегда очень тяжело. Но болельщики вселяют в нас мысль о том, что мы не должны сломаться. Мы играем для них, мы хотим достигать успехов и дарить им радость".

Также полузащитник поделился ожиданиями от следующего матча своей команды, который пройдет 23 июня в Ростове-на- Дону, соперником мексиканцев станет сборная Южной Кореи. "Это будет тяжелый и интересный матч, у южнокорейцев неплохая команда, которая умеет действовать сообща, а также отличные болельщики. Думаю, мы все получим наслаждение от этой встречи", - сказал Лаюн.

Заключительный матч группового этапа мексиканцы проведут против команды Швеции 27 июня в Екатеринбурге.