Андре Силва: любая сборная может преподнести сюрприз на ЧМ-2018, в том числе и Марокко

Команды Марокко и Португалии сыграют в рамках группового этапа чемпионата мира 20 июня в "Лужниках"

КРАТОВО /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Фавориты и аутсайдеры на чемпионате мира по футболу 2018 года отсутствуют, любая сборная может преподнести сюрприз. Об этом на пресс-конференции заявил нападающий сборной Португалии Андре Силва.

На чемпионате мира сборная Португалии проведет матчи группового этапа с командой Марокко (Москва, 20 июня, стадион "Лужники"), а также со сборной Ирана (25 июня, Саранск). В пятницу португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3) в Сочи в первом туре группового этапа.

"Я думаю, что в матче между Португалией и Марокко нет явного фаворита, нам просто нужно думать о том, чтобы выиграть у очень сложного соперника. Я не хочу лгать, что Португалия слабее марокканской команды или говорить о то том, что это будет легкая игра. На чемпионате мира не бывает слабых соперников, и любая сборная может преподнести сюрприз, в том числе и Марокко", - сказал Силва.

"В данный момент от нас требуется максимальная концентрация на предстоящем сопернике, и все наши мысли заняты подготовкой к матчу о сборной Марокко. Мы изучаем сейчас оборонительный стиль африканской команды и в очередной раз понимаем, что просто не будет. Марокко выйдет на матч с нами как на последний и будет выкладываться на все 120 процентов и даже больше, поэтому я скажу только то, что у нас есть шанс победить", - добавил полузащитник.

В понедельник сборная Португалии провела очередную тренировку на подмосковной базе в Кратове. В занятии принимали участие все 23 футболиста.

В матче против португальцев Андре Силва вышел на замену на 80-й минуте. "Я бы не хотел комментировать решение главного тренера оставить меня на скамейке запасных в матче против сборной Испании. Я не тот человек, который оценивает себя или делает давление на тренера через прессу, я просто стараюсь делать свою работу хорошо и оправдывать его ожидания от моего нахождения в национальной команде. Любой футболист уважает решение Фернанду Сантуша (главный тренер сборной - прим. ТАСС) в независимости от того нравится оно ему или нет", - заключил футболист.