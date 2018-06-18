Власти Великобритании уверены в безопасности своих болельщиков на ЧМ в России

По словам заместителя посла Великобритании в России Линдси Сколл, РФ и ФИФА сделали все необходимое для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно и были в полной безопасности

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании уверены, что британские болельщики будут в полной безопасности на чемпионате мира по футболу в России. Об этом журналистам заявила заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл.

В понедельник в Волгограде пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса. Встреча начнется в 21:00 мск.

"Власти России и ФИФА [Международной федерации футбола] сделали все необходимое для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно и были в полной безопасности, - сказала Сколл. - Мы абсолютно [уверены в безопасности болельщиков]".

В понедельник Сколл, а также глава футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк, английские и российские болельщики возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в Волгограде в связи с 75-й годовщиной Сталинградской битвы.

Матч станет первым в городе на чемпионате мира, который проходит с 14 июня по 15 июля.