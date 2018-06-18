Власти Ростовской области: транспортная система успешно прошла проверку во время матча ЧМ

Около 18 тыс. болельщиков прибыли на стадион "Ростов-Арена" общественным транспортом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Ростовская транспортная система успешно справилась со своими задачами во время воскресного матча чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

В минувшее воскресенье на "Ростов-Арене" состоялся первый в этом городе матч чемпионата мира, в котором принимали участие сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

"Вчера наша транспортная система столкнулась с первым серьезным испытанием, связанным с матчем, - сказал Иванов. - Транспорт работал до трех часов ночи. Около 18 тыс. человек было доставлено на стадион общественным транспортом, на железнодорожный вокзал прибыло шесть дополнительных поездов. Признаюсь, мы ожидали, что транспортная загрузка будет больше".

"Мы справились с этой задачей. В течение часа после окончания матча мы увезли от стадиона почти 7 тыс. болельщиков, это очень хороший показатель", - добавил министр транспорта региона.

Иванов напомнил, что на развитие транспортной инфраструктуры в регионе к чемпионату мира было выделено около 62 млрд рублей.

На стадионе в Ростове-на-Дону еще пройдут три матча группового этапа и встреча 1/8 финала (2 июля) чемпионата мира. На групповом этапе на "Ростов-Арене" встретятся сборные Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), а также команды Исландии и Хорватии (26 июня).