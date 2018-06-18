историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
18 июня, 11:36
Власти Ростовской области: транспортная система успешно прошла проверку во время матча ЧМ
Ближайшие матчи
18 июня, 15:00
Групповой этап
ШвецияЮжная Корея
18 июня, 18:00
Групповой этап
БельгияПанама
18 июня, 21:00
Групповой этап
ТунисАнглия
расписание всех игр
Около 18 тыс. болельщиков прибыли на стадион "Ростов-Арена" общественным транспортом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Ростовская транспортная система успешно справилась со своими задачами во время воскресного матча чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

В минувшее воскресенье на "Ростов-Арене" состоялся первый в этом городе матч чемпионата мира, в котором принимали участие сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

"Вчера наша транспортная система столкнулась с первым серьезным испытанием, связанным с матчем, - сказал Иванов. - Транспорт работал до трех часов ночи. Около 18 тыс. человек было доставлено на стадион общественным транспортом, на железнодорожный вокзал прибыло шесть дополнительных поездов. Признаюсь, мы ожидали, что транспортная загрузка будет больше".

"Мы справились с этой задачей. В течение часа после окончания матча мы увезли от стадиона почти 7 тыс. болельщиков, это очень хороший показатель", - добавил министр транспорта региона.

Иванов напомнил, что на развитие транспортной инфраструктуры в регионе к чемпионату мира было выделено около 62 млрд рублей.

На стадионе в Ростове-на-Дону еще пройдут три матча группового этапа и встреча 1/8 финала (2 июля) чемпионата мира. На групповом этапе на "Ростов-Арене" встретятся сборные Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), а также команды Исландии и Хорватии (26 июня).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Боксер Сагайдаковская подарила Забиваку своей сопернице норвежке Брекхус
18 июня, 12:27
Бывший футболист ЦСКА Хонда хочет порадовать российских болельщиков своей игрой на ЧМ
18 июня, 12:25
Игрок: система видеоповторов не изменит манеру игры сборной Австралии на ЧМ-2018
18 июня, 12:23
Андре Силва заявил, что получает удовольствие от футбола, играя в одной связке с Роналду
18 июня, 12:20
Путин не сможет посмотреть матч РФ-Египет, но будет следить за ним по новостям
18 июня, 12:20
Выдра-оракул предсказала победу сборной России над египтянами на ЧМ-2018
18 июня, 12:16
Власти Великобритании уверены в безопасности своих болельщиков на ЧМ в России
18 июня, 12:06
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White