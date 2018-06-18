Власти Волгограда призывают гостей ЧМ беречь здоровье в связи с жарой

Болельщиков и туристов предупреждают о необходимости иметь с собой головной убор и воду

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Власти Волгограда предупреждают болельщиков и туристов на чемпионате мира по футболу о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с жаркой погодой. Об этом ТАСС заявил мэр Волгограда Андрей Косолапов.

В понедельник в Волгограде пройдет матч группового этапа между сборными Англии и Туниса, начало - 21:00 мск. По прогнозу погоды, в понедельник в Волгограде ожидается 27-28 градусов тепла.

"Все гостиницы предупреждают гостей о том, что у нас жаркий город и необходимо всегда иметь с собой головной убор и некоторое количество воды. Также у нас на каждом углу будут работать пункты по продаже прохладительных напитков", - сказал Косолапов.

Игра станет первой в городе на чемпионате мира.