Гранквист: высокий рост футболистов может стать ключом к победе шведов на старте ЧМ

Сборная Швеции входит в пятерку самых "высоких" команд турнира

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. То, что шведская сборная является на чемпионате мира по футболу в России одной из самых высокорослых команд, может оказаться решающим фактором в первом матче против команды Южной Кореи, который пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. Такое мнение высказал капитан сборной Швеции Андреас Гранквист, слова которого приводит газета Dagens Nyheter.

"Мы достаточно высоки. Если сможем это использовать, это станет для нас настоящим ключом к победе", - сказал Гранквист, рост которого равен 192 см.

Семь самых "высоких" команд турнира - европейские. В первую пятерку входят сборные Сербии, Германии, Швеции, Исландии (средний рост по 186 см) и Дании (185 см). Среди неевропейских сборных лидирует команда Нигерии, средний рост которой 184,48 см. Самые низкорослые - футболисты Саудовской Аравии (177 см), Перу, Японии (по 178 см), Аргентины и Мексики (по 179 см).

Рассказывая о подготовке шведской команды на базе в Геленджике, газета отмечает, что, поскольку тренировочное поле не закрыто целиком от посторонних глаз, что допускает возможность "шпионажа", тренеры и игроки не решились отрабатывать все задуманные стандартные положения, хотя изначально это и предполагалось. "Стандартные положения чрезвычайно важны, когда играешь на чемпионате, это чрезвычайно хорошая возможность для гола, особенно когда мы одна из самых высоких сборных. Я лишь "наполовину высокий" в этой команде, тем не менее у меня 185 см! У нас хороший рост, поэтому надо как следует зарядиться, выложиться и сделать так, чтобы все было до конца правильно", - считает нападающий Йон Гвидетти.

По мнению издания, стандарты также могут стать решающим фактором с учетом проблем в нападении, проявившихся в последних играх сборной (всего два гола в семи матчах).

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч Швеция - Южная Корея начнется в 15:00 мск. Сборная Швеции в группе F также сыграет с командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).