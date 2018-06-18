Более 20 уральских музеев примут болельщиков ЧМ-2018 в "Футбольную ночь музеев"

Посетители мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" смогут сыграть в футбол в условиях дополненной реальности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Более 20 культурных учреждений Свердловской области примут участие в акции "Футбольная ночь музеев", которая состоится в регионе 19 июня. Об этом в понедельник сообщила журналистам министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"19 июня в Екатеринбурге пройдет "Футбольная ночь музеев"... 23 площадки откроют свои запасники, приготовят свои проекты именно для болельщиков ЧМ-2018… Кроме того, аккредитованные журналисты зарубежных СМИ в дни проведения чемпионата мира по футболу смогут бесплатно посетить главные музейные площадки Екатеринбурга", - сказала она.

Среди участников акции - мультимедийный исторический парк "Россия - моя история". Как сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Анна Лебедева, для горожан и гостей города приготовлена выставка "Урал футбольный", где они смогут сыграть в любимую игру в условиях дополненной реальности.

"У нас пройдет выставка "Урал футбольный", которая представит историю футбола страны и Урала. Мы покажем не только экспонаты - значки, марки, книги, монеты, но и предоставим возможность гостям погрузиться в виртуальную и дополненную реальность футбола", - рассказала Лебедева.

В формате футбольного мачта - в двух таймах - пройдет тематическая лекция. "Первый тайм о том, какие люди становятся фанатами, чем притягивает футбольный стадион, как офисный клерк за 45 минут перевоплощается в ярого болельщика. Второй тайм о том, как вести себя в толпе эмоционально заряженных болельщиков", - пояснила Лебедева.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.