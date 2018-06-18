ВЦИОМ: интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после победной игры сборной РФ

После победы российской команды над сборной Саудовской Аравии 64% опрошенных заявили, что будут смотреть матчи чемпионата

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Победа сборной России над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира 2018 года по футболу пробудила интерес соотечественников к просмотру предстоящих матчей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

"После открытия чемпионата мира - 2018 интерес россиян к просмотру трансляций вырос: если до открытия собирались смотреть матчи 52% опрошенных, то после первой игры нашей сборной эта доля выросла до 64%", - говорится в материалах опроса.

Отмечается, что церемонию открытия чемпионата мира смотрели 40% россиян. За первой игрой сборной РФ и команды Саудовской Аравии следили 55% опрошенных. При этом 58% из наблюдавших за игрой верили в победу с самого начала, 12% рассчитывали на ничью, не надеялись на победу российской сборной 10% зрителей.

Более четверти россиян (27%) отметили зрелищность церемонии открытия, 12% заявили, что самой запоминающейся была речь президента Владимира Путина.

Сборная России в первом матче разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Соперниками сборной России по группе А также станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 июня 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с 1 тыс. респондентов по случайной выборке.