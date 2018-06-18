Губернатор Петербурга получил именную футболку от главы футбольного союза Хорватии

Давор Шукер поблагодарил Георгия Полтавченко за хороший прием делегации Хорватского футбольного союза в Санкт-Петербурге и пожелал российской команде победить в матче со сборной Египта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился в понедельник с президентом Хорватского футбольного союза, лучшим бомбардиром в истории сборной Хорватии Давором Шукером, который приехал в Россию, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате мира по футболу. На встрече Шукер подарил Полтавченко именную футболку сборной Хорватии, передает корреспондент ТАСС.

"Это не первый мой визит в Санкт-Петербург, у меня здесь много друзей", - сказал Шукер, передавая подарок. Он поблагодарил за хороший прием делегации Хорватского футбольного союза в Санкт-Петербурге и пожелал российской команде победить в матче со сборной Египта.

Полтавченко рассказал, как Петербург готовился к чемпионату мира - построил новый стадион, подготовил транспортную инфраструктуру. "Футбол - удивительная игра, которая объединяет миллионы и, можно сказать, миллиарды людей. Мы очень рады, что такое событие, как чемпионат, происходит в России, в Санкт-Петербурге. У нас есть возможность показать многим людям из других стран, что такое сегодня Россия", - отметил губернатор Петербурга и поблагодарил главу хорватского футбольного союза за участие в футбольных мероприятиях в России.

"В нашей стране вас помнят как одного из лучших футболистов не только Европы, но и мира, поэтому, я думаю, что ваша поддержка футбольного чемпионата, проводящегося в нашей стране, тоже дорогого стоит. Так что добро пожаловать в Санкт-Петербург и желаю вам успешного выступления хорватской команды", - сказал Полтавченко.

Сборная Хорватии во время чемпионата мира проживает на базе отдыха "Лесная рапсодия" в поселке Ильичево Выборгского района и тренируется на стадионе "Рощино-Арена" под Петербургом. 21 июня ей предстоит сыграть со сборной Аргентины в Нижнем Новгороде. В этой группе играют также Нигерия и Исландия. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.