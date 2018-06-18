Ранее совместная заявка США, Канады и Мексики получила право проведения чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Победа сборной Мексики над командой Германии в матче чемпионата мира по футболу стала отличным завершением великой недели для Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Об этом ТАСС сказал глава конфедерации Виктор Монтальяни.

В воскресенье мексиканцы в Москве обыграли действующих чемпионов мира немцев со счетом 1:0. В прошлую среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве совместная заявка США, Канады и Мексики одержала победу на выборах места проведения чемпионата мира 2026 года.

"Еще на завтраке я говорил, что Мексика может выиграть. У них хорошая команда, которая способна показать зажигательный футбол. Но Германия есть Германия, поэтому это просто фантастический результат. Эта победа стала отличным завершением великой недели для КОНКАКАФ", - сказал Монтальяни.

Ранее в воскресенье на чемпионате мира стартовал еще один представитель КОНКАКАФ - сборная Коста-Рики в Самаре проиграла сербам (0:1). "Коста-Рика тоже сыграла хорошо, команда вполне могла уйти от поражения", - отметил Монтальяни.

Третьим представителем КОНКАКАФ на ЧМ в России является сборная Панамы. Команда проведет свой первый в истории матч на чемпионате мира в понедельник - в Сочи панамцы сыграют с бельгийцами (начало в 18:00 мск).