Британские чиновники и дипломаты почтили память участников Сталинградской битвы

Заместитель посла Великобритании в РФ Линдси Сколл и глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл, глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк, английские и российские болельщики возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в связи с 75-й годовщиной Сталинградской битвы.

"Мы прибыли сюда спустя 75 лет после окончания Сталинградской битвы, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой страшной войне. Невозможно даже представить, сколько жизней унесла война и сколько людей погибло в Сталинграде. Сейчас Волгоград заслуженно удостоен звания одного из городов, который принимает матчи чемпионата мира и гостей со всей планеты", - заявила Сколл журналистам.

В понедельник в Волгограде пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса. Встреча начнется в 21:00 мск.

Встреча пройдет на стадионе "Волгоград-Арена", построенном к ЧМ-2018 у подножия Мамаева кургана - там во время Сталинградской битвы, с сентября 1942 года по январь 1943-го, шли ожесточенные бои. В Мамаевом кургане покоится прах более 35 тысяч защитников Сталинграда, центр архитектурного комплекса - монумент "Родина-мать зовет!".

Матч станет первым в городе на чемпионате мира.