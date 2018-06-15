ТАСС рассказывает, где базируется и готовится к матчам ЧМ-2018 знаменитая "немецкая машина"

Сборная Германии 17 июня провела первый матч на чемпионате мира против команды Мексики. Несмотря на поражение со счетом 0:1, немцы продолжают оставаться главными фаворитами турнира.

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Команда Йоахима Лёва (главный тренер сборной Германии — прим. ТАСС) прилетела в Москву во вторник. Причем немцы прибыли в Россию не на приватном самолете, а обычным эконом-классом. Как утверждают немецкие СМИ, это связано с концепцией участия в ЧМ-2018, в основе которой сдержанность и максимальная концентрация на турнире. Команда проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируется на поле спортивной базы московского ЦСКА. Изначально сборная Германии должна была тренироваться и жить в Сочи, где немцы базировались во время Кубка конфедераций 2017 года, однако выбор был сделан в пользу столицы. Зарубежные СМИ писали о различных мотивах выбора подмосковной базы в качестве основной, начиная с версий об аутентичности места проживания и заканчивая безумными версиями о том, что немецкая сборная просто тянула жребий и вытащила подмосковный оздоровительный комплекс. Сомнения развеял менеджер бундестим (немецкая сборная — прим. ТАСС) Оливер Бирхофф. В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что выбор пал на "Ватутинки" по причине оптимальной логистики и домашней атмосферы. "У нас было несколько вариантов, но в итоге мы выбрали московский регион. Это удобно с точки зрения логистики, к тому же один из матчей группового этапа мы проведем в Москве. Я посещал эту базу, мне все понравилось: и условия размещения, и тренировочные поля. Там команда сможет уединенно готовиться к матчам и при этом чувствовать себя как дома", — сказал Бирхофф. Немецкая скрупулезность Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель рассказывает, что самостоятельно изучил инфраструктуру базы, после чего признал условия подходящими для проживания футболистов. "За последние два дня я успел достаточно хорошо изучить не только место проживания сборной Германии, но и тренировочную базу в "Ватутинках". При выборе базы я лично осмотрел практически каждую комнату, и хотелось бы отметить, что все условия способствуют успешной подготовке к чемпионату мира", — сказал Гриндель.

Комментируя состояние тренировочной базы, Лёв в беседе с журналистами заявил, что единственным моментом, потребовавшим адаптации, стала трава на футбольном поле, высота которой оказалась завышена на пять миллиметров. "Условия для тренировок сборной Германии соответствуют всем международным стандартам, все просто великолепно. Единственное, к чему требуется адаптация, так это травяное покрытие газона, но я уверен, что этот недостаток быстро исправят", — сказал Лёв после первой тренировки. Не прошло и двух дней, как глава DFB признался, что разговоры о недостатках газона были преувеличены. "Хотелось бы сказать, что на деле все оказалось намного лучше. У нас все хорошо, и надеюсь, база в "Ватутинках" станет счастливой для сборной Германии", — сказал Гриндель журналистам. На следующий день после прилета сборная Германии провела открытую тренировку на базе московского футбольного клуба ЦСКА. Посмотреть, как тренируются звезды, смогли далеко не все желающие. Однако около 500 болельщиков все же смогли посетить тренировочную базу немецкой сборной. Комфортный медиацентр Актовый зал оздоровительного комплекса был переделан DFB в зал для пресс-конференций, где для удобства журналистов со всего мира ведется синхронный перевод на английский, испанский и русский языки. В проведении брифингов для представителей прессы участвуют профессиональные переводчики и сотрудники различных лингвистических вузов.

Прямо перед залом для пресс-конференций располагается так называемая "рабочая зона для СМИ", которая рассчитана более чем на 150 рабочих мест. Здесь заботятся о журналистах: возле эргономичных рабочих мест находится стол с салатами и сэндвичами, а также холодильник с безалкогольными напитками. В медиацентре даже прошел спонтанный флешмоб журналистов из разных стран: они брали друг у друга интервью, делясь впечатлениями о медиацентре. Все единодушно признавали, что сборная Германии сделала все возможное для того, чтобы освещение тренировочного и игрового процесса команды происходило с максимальной эффективностью и комфортом. Немцы довольны условиями для тренировок Все строения базы в Ватутинках выдержаны в простом стиле и без излишеств. На территории, где располагается футбольное поле, есть тренажерный зал, где игроки могут не только тренировать мышцы, но и проводить разминку перед тренировками. В 20 метрах от поля располагаются бассейн и сауна. Все устроено по-немецки строго и без излишеств, чтобы игроки могли полностью концентрироваться только на футболе. Президент DFB Райнхард Гриндель считает, что футболистам буквально не к чему придраться. "Многие команды, которые приезжают на какой-либо турнир, сетуют на организацию тренировочного процесса на местах. Однако я с уверенностью могу сказать, что нашей национальной команде не к чему придраться. Команда довольна абсолютно всем. Все просто замечательно", — подчеркнул он.

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