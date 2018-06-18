Парк "Сокольники" предоставит болельщикам ЧМ скидки на посещение музеев и экспозиций

Размер скидок составит от 30 до 50%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Парк "Сокольники" в Москве предоставит для болельщиков чемпионата мира по футболу скидки на посещение музеев и экспозиций парка, в частности на посещение розария, орнитария и музея пинбола. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, билеты дешевле на 30-50% можно купить для посещения Большого розария, музея пинбола и орнитария. Так, билет в Большой розарий - одно из самых популярных мест в парке, где много цветов и других растений - вместо 300 рублей будет стоить 200 рублей, в музей пинбола болельщики смогут попасть за 350 рублей.

Кроме того, болельщики смогут бесплатно посетить современный музей каллиграфии на территории парка "Сокольники".

Стоимость билета в орнитарий по паспорту болельщика составит 150 рублей вместо 300 рублей. Болельщики также смогут получить скидки в парке "Зарядье", Парке Горького и Музеоне, а также в других музеях Москвы.

Скидки действуют все дни чемпионата мира по футболу до его окончания 15 июля.

Чемпионат мира проходит с 14 июня в 11 городах России.