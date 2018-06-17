Бразильцы не впечатлили

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18 июня, 05:02
Сборная Германии неожиданно проиграла мексиканцам, бразильцы не смогли обыграть швейцарцев
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в матче с командой Германии
© Денис Тырин/ТАСС
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Действующие чемпионы мира в "Лужниках" уступили команде Мексики со счетом 0:1, пятикратные чемпионы мира не смогли удержать победный счет в матче со швейцарцами в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Четвертый игровой день чемпионата мира по футболу в России запомнился неудачным стартом двух фаворитов - сборная Германии в Москве проиграла мексиканцам, а бразильцы в Ростове-на-Дону не сумели переиграть швейцарцев.

Превосходство мексиканцев в "Лужниках" было повсеместным - как на поле, так и на трибунах. Немцев и мексиканцев на трибунах было примерно поровну, но по голосовой поддержке болельщики в зеленых майках одержали явную победу. Сборную Германии на стадионе поддержал 70-летний Гурберт Вирт, приехавший в Россию на тракторе. В течение месяца он преодолел 2,5 тыс. км, а за пару часов до игры билет ему вручил глава департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Мексиканцы провели великолепный матч. В первом тайме они играли на кураже, много атаковали и в результате открыли счет, пройдя все поле на контратаке в четыре передачи. "Я думаю, это мой лучший гол, который я забивал, - сказал после игры Ирвин Лосано, ставший лучшим игроком встречи. - Мы все мечтали играть на чемпионате мира, и этот гол многое предопределил - нам удалось сыгранно выступить, ребята играли очень быстро".

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Во второй половине сборная Мексики перестроилась и сыграла по счету - строже в обороне и с расчетом на контратаки. Их победа оказалась абсолютно заслуженной. "Мы ожидали такой игры от сборной Мексики - команда последние два-три года играла последовательно и систематично, мексиканцы быстро переходят из обороны в атаку, в каждом матче они всегда владеют мячом, в этом плане они эксперты, - прокомментировал поражение главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв. - Нам же в первом тайме просто не удавалось забить, играли длинные передачи, теряли мячи".

Во втором тайме на поле появился 39-летний защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес, для которого этот чемпионат мира стал уже пятым в карьере. Ранее только два футболиста играли на пяти мировых первенствах - немец Лотар Маттеус и мексиканец Антонио Карбахаль. Сборная Германии проиграла в стартовом матче чемпионата мира всего во второй раз в истории. В 1982 году в Испании команда ФРГ, в составе которой, в частности, играли Тони Шумахер, Пауль Брайтнер и Карл-Хайнц Румменигге, уступила сборной Алжира (1:2), но в итоге дошла до финала, где проиграла итальянцам (1:3).

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Бразильцы не впечатлили

Начало чемпионата мира не сложилось и у пятикратных чемпионов бразильцев, которые в Ростове-на-Дону сыграли вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1. В первом тайме сборная Бразилии открыла счет благодаря классному по исполнению удару из-за штрафной площади Фелиппе Коутиньо, швейцарцы отыгрались во второй половине после удара головой бывшего полузащитника ЦСКА Стивена Цубера.

Швейцарцы сыграли максимально жестко и плотно, особенно против лидера бразильской сборной Неймара. Он заработал 10 фолов, столько раз правила на игроке в матчах чемпионата мира не нарушали 20 лет - в 1998 году англичанин Алан Ширер попал под опеку тунисцев в матче группового этапа. "Заморозка прошла, прикладывали лед, немного больно, хромаю. Но это не то, о чем нужно волноваться, это не травма, но против меня сегодня часто нарушали правила", - сказал Неймар после матча.

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Естественно, бразильцы владели преимуществом. Весьма красноречива статистика - южноамериканцы нанесли 20 ударов, и лишь четыре из них пришлись в створ ворот соперника. "Это говорит о том, что мы были не очень сконцентрированы", - такое объяснение нашел главный тренер Тите.

"Было очень много креативной игры, которая характерна для нашей команды, потом соперник усилил свои позиции. Второй тайм, мне кажется, был неплохим, и первые 10 минут после второго гола. Я думаю, что мы некоторым вещам научились. Будем работать, чтобы быть более эффективными в завершении атак", - подвел итог матча бразильский тренер.

В Ростове-на-Дону был установлен рекорд посещаемости на новом стадионе, построенном специально к чемпионату мира. По официальным данным, встреча собрала 43109 зрителей.

Результаты стартовых матчей немцев и бразильцев позволяют выделить закономерность этого чемпионата - фавориты плохо начинают и практически не выигрывают. Сборные Испании, Португалии, Аргентины и Бразилии свои матчи сыграли вничью, а команда Германии и вовсе начала с поражения. Выиграть удалось только французам, которые не без проблем одолели австралийцев (2:1).

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Коларов уедет из России на полноприводной Lada

В другом матче группы Е, где выступают бразильцы и швейцарцы, сборная Сербии в Самаре переиграла костариканцев со счетом 1:0. Все решил штрафной удар опытнейшего Александра Коларова во втором тайме. После матча врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил Коларову сертификат на получение внедорожника Lada 4x4. "Он был этому очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением", - рассказал Азаров.

Сам Коларов посвятил свой гол спортивному директору Сербского футбольного союза Горану Буневчевичу, у которого были проблемы со здоровьем. "Мы демонстрировали все лучшее на поле, тренер хорошо нас подготовил, мы знали, что стандарты наша сильная сторона, этого хватило для трех очков. Я как капитан доволен тем, что показала команда", - заявил Коларов.

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Матч посетило 41 432 человека, что является рекордом посещаемости недавно открытой арены в Самаре. Несмотря на то, что сербов было намного меньше, это не помешало им раз за разом перекрикивать костариканских любителей футбола. Стоит отметить, что сербским болельщикам своими голосами помогали россияне, пришедшие поддержать сборную дружественной страны.

В понедельник пройдут три матча. В группе F сыграют команды Швеции и Южной Кореи (Нижний Новгород, 15:00 мск), тогда как в рамках группы G состоятся два матча - между сборными Бельгии и Панамы (Сочи, 18:00), а также Англии и Туниса (Волгоград, 21:00).

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