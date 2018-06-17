Бразильцы не смогли победить в первой встрече на турнире в России, сыграв вничью со счетом 1:1 с командой Швейцарии в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу, считавшаяся перед стартовым матчем чемпионата мира с командой Швейцарии явным фаворитом, заработала лишь одно очко в первой игре на турнире в России. Бразильские футболисты впервые с 1978 года не смогли победить в своем стартовом матче на чемпионате мира. В воскресенье сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону. Счет в матче на 20-й минуте мощным ударом из-за штрафной в дальний угол ворот открыл бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо. На 50-й минуте полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер забил ответный мяч после розыгрыша углового. Впервые с 1978 года бразильцы не смогли стартовать с победы на чемпионате мира, тогда на турнире в Аргентине сборная Бразилии, в составе которой, в частности, выступали Зико и Ривелино, сыграла вничью с командой Швеции (1:1) в первом матче. В итоге на том первенстве бразильцы заняли третье место, в матче за бронзовые медали обыграв итальянцев.

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Ростов признал бразильцев своими Многотысячный десант бразильских болельщиков Ростов-на-Дону принял на редкость благосклонно. Желто-синие цвета южноамериканцев были очень по душе жителям донской столицы, где местный футбольный клуб "Ростов" также придерживается данной цветовой палитры. Бразильцы очень быстро поняли, что Ростов признал их за своих, и отвечали местным жителям сторицей, распевая русские и бразильские песни, танцуя самбу и ламбаду, а также фотографируясь с любым желающим. Ярким примером дружелюбия со стороны гостей стал воскресный проход по центру города группы бразильцев, кричащих прежнее название местного клуба - "Ростсельмаш". Изумлению ростовчан, узнавших о столь глубокой футбольной эрудированности южноамериканцев, не было предела. Поэтому практически все жители Ростова-на-Дону, пришедшие на первую встречу турнира в городе, болели именно за бразильцев. Сборная Бразилии, подгоняемая вперед не только родными болельщиками, но и местными поклонниками футбола, активно начала встречу - уже в начале матча команда провела несколько эффектных атак. Гол Коутиньо на 20-й минуте был абсолютно логичным. Бразильцы продолжали давить и дальше, однако некоторая небрежность в атаке не давала им возможности увеличить свое преимущество над швейцарцами, которые в первые 45 минут думали прежде всего о безопасности своих ворот.

Однако в начале второго тайма картина на поле поменялась. Швейцарцы как будто сбросили с себя цепи, сравняв счет благодаря расторопности Цубера после углового удара. В оставшееся время игра шла на встречных курсах, однако по голевым моментам преимущество было у пятикратных чемпионов мира. На стадионе в Ростове-на-Дону еще пройдут три матча группового этапа и встреча 1/8 финала (2 июля) чемпионата мира. В групповом турнире на "Ростов-Арене" встретятся сборные Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), а также команды Исландии и Хорватии (26 июня). Швейцарцы довольны, бразильцы - нет "У нас было 20 моментов, но многие удары пришлись мимо ворот", - сказал главный тренер бразильцев Тите на послематчевой пресс-конференции. По его словам, швейцарцы играли более рискованно, чем его футболисты. "Наша команда в состоянии предложить зрителям более активную и сбалансированную игру. В последние 10 минут мы чувствовали, что есть эмоциональное давление. Это хороший урок, конечно, я ждал победы и не доволен этим результатом", - признался тренер. Наставник швейцарцев Владимир Петкович, в свою очередь, открыл пресс-конференцию словами гордости за своих игроков, сумевших выстоять в поединке с более сильным соперником. "Это хорошее начало для нас", - подчеркнул тренер.