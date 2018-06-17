Ростов признал бразильцев своими

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу, считавшаяся перед стартовым матчем чемпионата мира с командой Швейцарии явным фаворитом, заработала лишь одно очко в первой игре на турнире в России. Бразильские футболисты впервые с 1978 года не смогли победить в своем стартовом матче на чемпионате мира.
В воскресенье сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.
Счет в матче на 20-й минуте мощным ударом из-за штрафной в дальний угол ворот открыл бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо. На 50-й минуте полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер забил ответный мяч после розыгрыша углового. Впервые с 1978 года бразильцы не смогли стартовать с победы на чемпионате мира, тогда на турнире в Аргентине сборная Бразилии, в составе которой, в частности, выступали Зико и Ривелино, сыграла вничью с командой Швеции (1:1) в первом матче. В итоге на том первенстве бразильцы заняли третье место, в матче за бронзовые медали обыграв итальянцев.
Многотысячный десант бразильских болельщиков Ростов-на-Дону принял на редкость благосклонно. Желто-синие цвета южноамериканцев были очень по душе жителям донской столицы, где местный футбольный клуб "Ростов" также придерживается данной цветовой палитры. Бразильцы очень быстро поняли, что Ростов признал их за своих, и отвечали местным жителям сторицей, распевая русские и бразильские песни, танцуя самбу и ламбаду, а также фотографируясь с любым желающим.
Ярким примером дружелюбия со стороны гостей стал воскресный проход по центру города группы бразильцев, кричащих прежнее название местного клуба - "Ростсельмаш". Изумлению ростовчан, узнавших о столь глубокой футбольной эрудированности южноамериканцев, не было предела. Поэтому практически все жители Ростова-на-Дону, пришедшие на первую встречу турнира в городе, болели именно за бразильцев.
Сборная Бразилии, подгоняемая вперед не только родными болельщиками, но и местными поклонниками футбола, активно начала встречу - уже в начале матча команда провела несколько эффектных атак. Гол Коутиньо на 20-й минуте был абсолютно логичным. Бразильцы продолжали давить и дальше, однако некоторая небрежность в атаке не давала им возможности увеличить свое преимущество над швейцарцами, которые в первые 45 минут думали прежде всего о безопасности своих ворот.
Однако в начале второго тайма картина на поле поменялась. Швейцарцы как будто сбросили с себя цепи, сравняв счет благодаря расторопности Цубера после углового удара. В оставшееся время игра шла на встречных курсах, однако по голевым моментам преимущество было у пятикратных чемпионов мира.
На стадионе в Ростове-на-Дону еще пройдут три матча группового этапа и встреча 1/8 финала (2 июля) чемпионата мира. В групповом турнире на "Ростов-Арене" встретятся сборные Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), а также команды Исландии и Хорватии (26 июня).
"У нас было 20 моментов, но многие удары пришлись мимо ворот", - сказал главный тренер бразильцев Тите на послематчевой пресс-конференции.
По его словам, швейцарцы играли более рискованно, чем его футболисты. "Наша команда в состоянии предложить зрителям более активную и сбалансированную игру. В последние 10 минут мы чувствовали, что есть эмоциональное давление. Это хороший урок, конечно, я ждал победы и не доволен этим результатом", - признался тренер.
Наставник швейцарцев Владимир Петкович, в свою очередь, открыл пресс-конференцию словами гордости за своих игроков, сумевших выстоять в поединке с более сильным соперником. "Это хорошее начало для нас", - подчеркнул тренер.
По его словам, команда Швейцарии хорошо начала встречу, но затем она стала допускать брак в передачах, что осложнило игру в атаке. "Во втором тайме я сказал действовать игрокам более собранно, избегать ошибок, играть в чужой зоне. В итоге мы хорошо провели игру", - добавил он.
Петкович надеется, что сборную Швейцарии следующие соперники будут считать серьезным конкурентом. "Может быть, наши футболисты со слишком большой серьезностью относятся к игре, наша команда в течение 22 матчей проиграла только один раз (сборной Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - прим. ТАСС), а это говорит о многом. Держаться на таком высоком уровне нелегко", - подчеркнул главный тренер швейцарцев.
Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири, подававший от углового флажка в моменте с голом Цубера, считает, что их команда очень хорошо стартовала на ЧМ-2018. Другой швейцарец Валон Бехрами в течение матча очень плотно опекал главную бразильскую звезду Неймара, который еще не до конца оправился после травмы. Не всегда Бехрами удавалось делать это чисто, и поэтому на 68-й минуте он получил предупреждение. Всего швейцарцы нарушили правила 19 раз (три желтые карточки) в матче, бразильцы совершили 12 фолов, получив одну желтую карточку.
"Я играл рискованно против Неймара, - признался Бехрами в беседе с журналистами после матча. - Но матч шел так, как и должен был. После гола в наши ворота мы продолжали играть в своем стиле, дальше уже было не так опасно у наших ворот".
Неймар провел в матче все 90 минут, футболисты сборной Швейцарии 10 раз нарушили правила на капитане бразильской команды. Сам бразилец посетовал после матча на грубость соперников, но подчеркнул, что никакой травмы у него нет. "Заморозка прошла, прикладывали лед, немного больно, хромаю. Но это не то, о чем нужно волноваться, это не травма, но против меня сегодня часто нарушали правила", - сказал Неймар.
Капитан южноамериканцев также отметил, что его команду не удовлетворил результат стартового матча на чемпионате мира. "Результат нас, конечно, не удовлетворил, мы играли лучше", - сказал он.
Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста-Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу, костариканцы очков после первой игры не имеют. В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.