Неймар заявил, что не получил травму в матче ЧМ, несмотря на грубую игру швейцарцев

Форвард провел в матче все 90 минут, футболисты сборной Швейцарии 10 раз нарушили правила на капитане бразильской команды

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону. Неймар провел в матче все 90 минут, футболисты сборной Швейцарии 10 раз нарушили правила на капитане бразильской команды. В предыдущий раз столько нарушений правил на одном игроке в матче ЧМ было в матче группового турнира 1998 года между сборными Англии и Туниса (2:0), когда тунисцы 10 раз нарушили правила на форварде англичан Алане Ширере.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Форвард и капитан сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил журналистам, что не получил травму, хотя против него очень часто нарушали правила в матче чемпионата мира с командой Швейцарии.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

"Заморозка прошла, прикладывали лед, немного больно, хромаю. Но это не то, о чем нужно волноваться, это не травма, но против меня сегодня часто нарушали правила", - сказал Неймар.

Неймар также отметил, что бразильцев не удовлетворил результат стартового матча на чемпионате мира. "Результат нас, конечно, не удовлетворил, мы играли лучше", - сказал он.

Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста- Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу, костариканцы очков не набрали.

В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.