Марадона: Сампаоли может не возвращаться в Аргентину, если сборная будет так плохо играть

В субботу сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии

ТАСС, 18 июня. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что главный тренер национальной команды Хорхе Сампаоли может не возвращаться в страну, если аргентинцы продолжат на чемпионате мира играть так, как в матче с исландцами. Слова Марадоны приводит "Газета.Ru" со ссылкой на газету El Comercio.

В субботу сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии (1:1). Марадона присутствовал на встрече группы D, которая проходила в Москве на стадионе "Спартак". Во втором тайме при счете 1:1 капитан аргентинцев Лионель Месси не реализовал пенальти.

"Если сборная Аргентины продолжит так играть, то Сампаоли может не возвращаться домой. Команда оказалась не готова к игре, это позор. Мы продолжали играть навесами в штрафную, зная, что исландские игроки под два метра ростом, а не пытались разыгрывать мяч короткими пасами", - раскритиковал игру сборной Марадона.

"Я не виню игроков. Я виню в результате недостаточную подготовку к матчу, потому что ее не было вовсе. Вы можете привезти 25 прекрасных футболистов на турнир, но с ними надо работать. Мы видели, что исландская сборная была лучше готова, это позор", - добавил аргентинец.

"Было очень необычно видеть, как сборная Аргентины не может ничего сделать, опустив голову. Месси был их единственным выходом. Дальше у команды могут быть серьезные проблемы. Нигерийские футболисты опытны, они умеют контратаковать, они умеют забивать голы", - добавил Марадона.

В оставшихся матчах в группе D сборная Аргентины сыграет с командами Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).