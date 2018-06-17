Футболист сборной Швейцарии Цубер с теплотой вспоминает выступления за ЦСКА

Игрок провел за ЦСКА 39 матчей в различных турнирах, забив один мяч

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швейцарии Стивер Цубер с теплотой вспоминает бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и годы, проведенные в российском клубе. Об этом он сообщил после матча со сборной Бразилии в Ростове-на-Дону.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

"Слежу за результатами ЦСКА, хоть на их Twitter и не подписан. С теплотой вспоминаю Слуцкого, прекрасный человек и тренер", - сказал он.

Цубер перешел в ЦСКА в 2013 году из швейцарского "Грассхопперса". По данным СМИ, армейский клуб заплатил за хавбека €3,6 млн. Цубер провел за ЦСКА 39 матчей в различных турнирах, забив один мяч. В августе 2014 года футболист перешел в немецкий "Хоффенхайм".

Сборная Бразилии в воскресенье сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.

Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста- Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу. Костариканцы очков не набрали. В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста- Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.