Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали нарушений общественного порядка на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла на новом стадионе "Ростов-Арена", здесь был зафиксирован рекорд посещаемости стадиона, рассчитанного на 45 тыс. человек, игру посетили 43109 зрителей.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону, помимо матча сборных Бразилии и Швейцарии, пройдут встречи Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватия (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.