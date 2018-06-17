Швейцарец Шакири назвал ничью с бразильцами в матче ЧМ-2018 позитивным результатом

По словам полузащитника, его команда просто играла в футбол

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири назвал ничью с командой Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира позитивным результатом. Об этом он сообщил журналистам.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.

"Это позитивный результат для нас, игра была тяжелой. Мы просто играли в футбол. Может нужно чуть больше точности, а так - очень хороший результат, Бразилия - это великая команда", - сказал он.

По словам полузащитника сборной Швейцарии Валона Бехрами, они должны были отодвигать игру от ворот, но последние 20 минут бразильцы сильно давили. "Я играл рискованно против Неймара и получил желтую карточку. Но матч шел так, как и должен был. После гола в наши ворота мы продолжали играть в своем стиле, дальше уже было не так опасно у наших ворот", - сказал он.

В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.