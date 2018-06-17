Тите: сборная Бразилии сыграла не слишком сконцентрировано в матче ЧМ со швейцарцами

По словам тренера бразильской команды, соперник играл более рискованно, чем бразильцы

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону. "Я думаю, что мы сохранили уровень нашей игры, - сказал он. - У нас было 20 моментов, но многие удары были мимо ворот, это говорит о том, что мы были не очень сконцентрированы".

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии сыграли не слишком сконцентрировано против команды Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер бразильской команды Тите.

По его словам, соперник играл более рискованно. "Наша команда в состоянии предложить зрителям более активную и сбалансированную игру. В последние 10 минут мы чувствовали, что есть эмоциональное давление. Это хороший урок, конечно, я ждал победы и не доволен этим результатом", - пояснил тренер.

"Было очень много креативной игры, которая была характерна для нашей команды, потом соперник усилил свои позиции. Второй тайм, мне кажется, был неплохим, и первые 10 минут после второго гола. Я думаю, что мы некоторым вещам научились, - сказал он. - Будем работать, чтобы быть более эффективными в завершении атак".

Тите сравнил газон стадиона "Ростов-Арена" с мягким ковром. "Большое спасибо, что вы организовали такой радушный прием, поле можно сравнить с мягким ковром, на котором приятно играть, вообще, все обстоятельства были располагающими. Мы радушно были приняты гражданами, болельщиками, нам было приятно", - сказал тренер, выразив сожаление, что в связи с подготовкой к игре сборная не успела посмотреть город.

Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста-Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу. Костариканцы очков не набрали. В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.