Маленькие корейские хитрости

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18 июня, 00:59
Сборные Англии и Бельгии начинают выступления на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Бельгии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Ближайшие матчи
18 июня, 15:00
Групповой этап
ШвецияЮжная Корея
18 июня, 18:00
Групповой этап
БельгияПанама
18 июня, 21:00
Групповой этап
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Игровой день начнется в 15:00 мск матчем команд Швеции и Южной Кореи, который станет первой игрой чемпионата на стадионе "Нижний Новгород"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Три матча в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде пройдут в понедельник на чемпионате мира по футболу. В группе F сыграют команды Швеции и Южной Кореи, тогда как в рамках группы G состоятся два матча - между сборными Бельгии и Панамы, а также Англии и Туниса.

Игровой день начнется в 15:00 мск матчем команд Швеции и Южной Кореи, который станет первой игрой чемпионата на стадионе "Нижний Новгород". Шведская команда в стыковых матчах закрыла дорогу на мировое первенство перед сборной Италии, пробившись в финальный турнир спустя 12 лет. В отсутствие главной звезды шведского футбола последнего десятилетия Златана Ибрагимовича нынешняя команда достаточно ограничена в атаке, но боевита и дисциплинированна. При этом два года назад, с Ибрагимовичем в составе, сборная Швеции неудачно выступила на чемпионате Европы, набрав всего лишь очко в трех матчах.

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Главный тренер Янне Андерссон привез в Россию двух футболистов "Краснодара" - защитника Андреаса Гранквиста, который по окончании прошлого сезона перешел в шведский "Хельсингборг", и хавбека Виктора Классона. Капитан команды Гранквист не скрывает, что шведы сильны прежде всего обороной. "Мы бы хотели, конечно, сконцентрироваться на атаке, создавать возможности для себя. На защиту мы можем положиться", - сказал он.

Перед чемпионатом мира со шведами работал консультант по спортивным вопросам. "Это такой ментальный коучинг, раньше игроки слушали записи на кассетах, они стимулировали их собранность, мы хотели бы, чтобы игроки были сфокусированы", - пояснил Андерссон.

Маленькие корейские хитрости

Сборная Южной Кореи примет участие уже в девятом чемпионате мира подряд, но за 32 года она лишь дважды сумела выйти из группы, в 2002 году заняв четвертое место под руководством Гуса Хиддинка, а восемь лет назад уступив в 1/8 финала уругвайцам. Четыре года назад в Бразилии южнокорейская команда не сумела пробиться в плей-офф наряду с командой России, уступив в группе сборным Бельгии и Алжира.

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Главная звезда южнокорейской команды - форвард английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Большинство игроков команды выступает на родине или в Японии, тогда как самый опытный игрок южнокорейцев, 29-летний капитан Ки Сон Ён, который приехал на третий чемпионат мира, защищает цвета клуба английской премьер-лиги "Суонси". "Бывало моментами тяжело, а иногда атмосфера была слишком расслабленная. Я как капитан пытаюсь это сбалансировать, в этом вижу свою роль, хотел бы, чтобы игроки просто насладились игрой", - отметил Ки Сон Ён.

Наставник сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён пошел на хитрость, поменяв на тренировке номера на футболках своих игроков. По его задумке, европейцам сложно различать южнокорейских игроков в лицо, потому никаких выводов о составе его команды соперник сделать не сможет.

Матч команд Швеции и Южной Кореи обслужит судейская бригада во главе с Хоэлем Агиларом из Сальвадора. Накануне в стартовом матче группы F команда Германии со счетом 0:1 уступила соперникам из Мексики.

Дебют Панамы

В 18:00 мск в борьбу вступают команды группы G. Сочинский стадион "Фишт" примет матч сборных Бельгии и Панамы, первая из которых является одной из "темных лошадок" и ей вполне по силам пробиться в полуфинал, вторая же дебютирует на чемпионатах мира и относится к слабейшим на чемпионате. Панамцы никогда не играли на турнирах такого уровня, а путевку в Россию им, по сути, подарили футболисты из США, которые провалили отборочный турнир, а в решающем матче уступили команде Тринидада и Тобаго, хотя "звездно- полосатым" было достаточно сыграть вничью.

Но случайностей в футболе не бывает - хотя в составе сборной Панамы нет ни одного известного европейской публике игрока, ее тренер, 62-летний колумбиец Эрнан Гомес, ранее выводил на чемпионаты мира свою родную сборную, а также команду Эквадора. Причем в 2002 году эквадорцы также выступили на мировом первенстве впервые.

Самый яркий футболист сборной Панамы - защитник американского клуба "Сиэтл" Роман Торрес, который забил гол, принесший путевку на чемпионат мира, а также его однофамилец Габриэль Торрес из чилийского "Уачипато". При этом в 10 матчах решающего отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ панамцы забили лишь девять голов.

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Если в составе сборной Панамы нет ни одного футболиста из пятерки топ-чемпионатов Европы, то бельгийская сборная почти целиком состоит из футболистов, регулярно выступающих в плей-офф Лиги чемпионов. Тибо Куртуа, Кевин де Брейне, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Янник Карраско, Дрис Мертенс, Аднан Янузай - у бельгийцев выросло очень талантливое поколение, которое, впрочем, успеха пока не добилось. На Евро-2016 звездные бельгийцы в 1/4 финала проиграли соперникам из Уэльса - 1:3, тогда как на чемпионате мира - 2014 на той же стадии уступили аргентинцам (0:1). У нынешнего состава есть возможность реабилитироваться, ведь в Бразилии выступали 15 футболистов из нынешнего состава бельгийцев.

Проблема испанского наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса - центр обороны, где выступают ветераны Томас Вермален и Венсан Компани, которые подвержены травмам, получив повреждения уже перед чемпионатов мира. "Наша команда - семья, представляющая бельгийский футбол. Лучшей атмосферы быть не может накануне матча, мы рады и свежи, думаю, каждый игрок отражает наш настрой. Мы полагаемся на вклад каждого, а не на двух-трех футболистов, завтра я жду командного результата", - заявил Мартинес.

Главный арбитр матча сборных Бельгии и Панамы - Дженни Сиказве из Замбии.

Очередная попытка Англии

В 21:00 стартует первый матч турнира в Волгограде, где сыграют команды Англии и Туниса. Англичане уже несколько десятилетий уверенно выступают в отборочном турнире чемпионатов мира, однако в решающих матчах команда выступает неудачно. В 1966 году сборная Англии выиграла домашний чемпионат мира, а в 1990-м стала четвертой. За последние 20 лет англичане лишь дважды добирались до четвертьфинала (2002 и 2006).

Сборная Англии полностью состоит из футболистов, выступающих в местных клубах. В команде результативные форварды Гарри Кейн (30 голов за "Тоттенхэм" в премьер- лиге) и Джейми Варди (20 голов), опытный центральный полузащитник Джордан Хендерсон, ставший финалистом Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля". Однако действительно ярких звезд в составе родоначальников футбола нет, хотя средний уровень достаточно высок.

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На чемпионате мира - 2014 англичане не вышли из группы, а на Евро-2016 сборная Англии в 1/8 финала проиграла исландцам, после чего прекратили выступления за команду ветераны Джо Харт и Уэйн Руни.

Сборная Туниса пробилась на чемпионат мира впервые с 2002 года, когда заняла последнее место в группе, проиграв в том числе и сборной России - 0:2. Тунисцы приехали на пятый чемпионат мира, ни разу не выйдя из группы. 40 лет назад в аргентинском Росарио тунисцы даже одержали единственную свою победу - над соперниками из Мексики (3:1), после чего в 11 матчах четырежды сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Возглавляет сборную Туниса местный специалист Набиль Маалул, капитан команды - 33-летний вратарь саудовского клуба "Эль-Батин" Аймен Матлути, а самым известным игроком следует считать форварда французского "Ренна" Вахби Хазри.

Главным арбитром матча команд Туниса и Англии назначен колумбиец Вильмар Рольдан.

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