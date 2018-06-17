Коутиньо: бразильцы сыграли хорошо в первом матче ЧМ, слабых команд на турнире нет

Полузащитник бразильской сборной считает, что его команда создала много моментов в матче

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу хорошо сыграла со швейцарцами, слабых команд на чемпионате мира нет. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, признанный лучшим игроком встречи.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.

"На чемпионате все команды в отличной форме, поскольку они прошли отбор цикл. Наша команда сыграла хорошо, у нас было много позитивных моментов. Конечно, мы хотели выиграть, но чемпионат мира состоит из трех матчей на групповой стадии", - сказал полузащитник.

Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста- Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу, костариканцы очков не набрали.

В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.