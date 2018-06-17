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В городах пройдут концерты, выставки, фестивали и занятия йогой

ТАСС, 18 июня. Гостей чемпионата мира по футболу в городах-организаторах в понедельник ждут выступления звезд дклассической и поп-сцены из Египта, диджей-сеты и выступления музыкальных групп в фан-зонах. Также будут работать выставки об архитектуре, жизни советского космонавта, футболе в кино. Гости смогут заняться йогой на рассвете или стритболом.

Египетские звезды в Петербурге

В Санкт-Петербурге, который 19 июня примет игру между сборными России и Египта, сразу несколько культурных событий в понедельник пройдут с участием египетских музыкантов и исполнителей. На одной из концертных площадок на Петроградской стороне выступит популярный арабский певец Мохамед Хамаки. Поклонники классической музыки смогут побывать в этот вечер в Мариинском театре на концерте пианиста Омара Хайрата и оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Надера Аббасси.

В Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича в понедельник запланирован музыкальный спектакль "Чайковский- гала", приуроченный к 125-й годовщине ухода из жизни выдающегося русского композитора. В программе из двух отделений прозвучат избранные сцены из опер "Иоланта", "Пиковая дама" и "Онегин", музыка к "Щелкунчику" и "Молитва Господня" из Литургии святого Иоанна Златоуста.

Товарищеский матч с болельщиками из Англии

В понедельник Волгоград примет первый в рамках ЧМ матч Тунис - Англия. По решению губернатора, все четыре дня, когда в городе на Волге будут проходить игры турнира, объявлены выходными. Утром на стадионе "Нефтяник" в Советском районе состоится товарищеский матч между ветеранами местного клуба "Ротор" и английскими болельщиками.

Также 18 июня в Центральном парке культуры и отдыха и на территории вблизи "Волгоград-Арены" состоятся танцевальные флешмобы, мастер-классы по различным народным ремеслам, выставки книг и картин. В парках и скверах рядом со стадионом в течение всего дня будут играть духовые и джазовые оркестры, ансамбли народных инструментов. В Волгограде гостям города будут помогать около 1,5 тыс. волонтеров.

"В вечернее время праздничным золотым цветом специальными прожекторами осветим главную достопримечательность Волгограда - 85-метровую скульптуру Родины-матери на Мамаевом кургане. Напомню, 45-тысячная "Волгоград-Арена" находится у подножия Мамаева кургана, что, несомненно, вызывает настоящий восторг у иностранцев, да и у россиян, кто приехал на матчи ЧМ в Волгоград", - сказал ТАСС директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин.

Уличное кино и музыкальные сеты

Жителей и гостей Екатеринбурга в понедельник в фан-зоне ждут на фестивале уличного кино. В этот же день в "Ельцин Центре" любой желающий сможет посоревноваться в игре в футбол на приставке playstation, поиграть в аэрохоккей и кикер (настольный футбол) в специальных игровых зонах, а в самом музее первого президента России изучить коллекцию футбольных наклеек 1990-х годов.

Понедельник для гостей фан-феста в Казани начнется с JAM-сета от Dj Ozz и MC Zali. После этого с перерывом на трансляции матчей перед болельщиками выступят местные группы "Сахар" и "Федор Шукшин".

Для Сочи встреча между командами Бельгии и Панамы 18 июня станет вторым матчем мирового первенства. "По традиции в день матча болельщики смогут посетить бесплатные концерты на четырех открытых площадках. Например, в рамках программы "Сочи встречает чемпионат мира 2018" на площади у ЦУМа, в районе железнодорожного вокзала, выступит городской клуб авторской песни", - рассказали ТАСС в управлении культуры мэрии Сочи. В городе продолжит работать фан-фест, где на большом экране можно будет посмотреть матч, а перед этим послушать песни солиста группы Burito.

На фан-фесте в Саранске болельщики смогут посмотреть на большом экране трансляции матчей между сборными Швеции и Республики Корея, Бельгии и Панамы, Туниса и Англии, а также посмотреть выступления кавер-группы "МаХито" и группы "Братья Гримм".

Выставка о космонавте и обычном человеке

Основные события в Калининграде 18 июня развернутся на площадке фестиваля болельщиков у Дома Советов. Между прямыми трансляциями матчей из Нижнего Новгорода, Сочи и Волгограда, пройдут выступления музыкальных коллективов HTrio Band и OKkey Band. Завершит вечер музыкальная программа от DJ Ice Cream.

В Музее Мирового океана на борту научно-исследовательского судна "Космонавт Виктор Пацаев" 18 июня откроется выставка, посвященная 85-летию со дня рождения космонавта. "В этом проекте мы знакомим гостей с Виктором Пацаевым как обычным человеком. В экспозицию включены фотографии из семейного архива, переданные нам дочкой космонавта, личные вещи. Посетители также смогут услышать последнее интервью космонавта перед полетом", - рассказала ТАСС пресс-секретарь музея Инесса Зайковская.

Летчику-космонавту СССР Виктору Пацаеву звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно. Он трагически погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки аппарата "Союз-11" 30 июня 1971 года.

Спокойный отдых после матчей в Ростове и Самаре

В Ростове-на-Дону в понедельник болельщики будут отдыхать после первого матча между сборными Бразилии и Швейцарии. Желающие могут съездить в соседний город Таганрог и посетить выставку, где представлена картина "Пруд с ветлами". Полотно русского художника Василия Поленова, утраченное в 1943 году, вернулось в Таганрог в прошлом году, откуда его вывезли во время оккупации города фашистами.

Утро понедельника в Самаре после прошедшего здесь накануне матча Коста-Рика - Сербия болельщики смогут посвятить физкультуре и спорту: в семь утра на набережной Волги начинаются занятия йогой, после десяти часов утра здесь ждут любителей стритбола. В самарском Центре российской кинематографии "Художественный" можно посетить выставку "Футбол в кино", где представлены 18 фотоколлажей с кадрами из советских и российских фильмов о футболе.

Архитектурная выставка и диджей-сеты

На фестивале болельщиков на площади Минина в Нижнем Новгороде, который в этот день примет матч Швеция - Республика Корея, перед трансляцией игры выступит DJ Byor, а после матча болельщиков ждет выступление нижегородского cover-band "White Fire" с лучшими зарубежными и отечественными хитами. После трансляций двух других игр перед поклонниками футбола смогут увидеть группу Swanky Tunes, известную своими композициями и ремиксами в стиле хаус.

В нижегородском филиале Государственного центра современного искусства "Арсенал" проходит выставка "Горький. Модернизм", посвященная архитектуре и искусству города Горького в 1960-е годы. Наследие этого периода демонстрирует преемственность поколений и рассказывает новейшую историю города в непосредственной связи с его современностью. На выставке представлены картины и скульптуры из коллекции Нижегородского государственного художественного музея. В экспозицию вошли работы художника-монументалиста Валентина Любимова - его мозаичное панно встречает всех приезжающих на Московский железнодорожный вокзал.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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