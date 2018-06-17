Тренер сборной Швейцарии считает ничью с бразильцами хорошим результатом на старте ЧМ-2018

Владимир Петкович надеется, что сборную Швейцарии будут считать серьезным конкурентом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Ничья со сборной Бразилией в стартовом матче на чемпионате мира по футболу является хорошим результатом для команды Швейцарии. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович. Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.

"Я думаю, что получился неплохой матч, - сказал Петкович. - Я горжусь своей командой, хотя у соперника было больше шансов [для взятия ворот]. Они не утратили мотивацию. Мы старались прессинговать и проводить атаки. Это хорошее начало для нас". По его словам, команда Швейцарии хорошо начала матч, но затем она стала допускать брак в передачах, что осложнило игру в атаке. "Во втором тайме я сказал действовать игрокам более собраннее, избегать ошибок, играть в чужой зоне. В итоге мы хорошо отыграли", - добавил он. Владимир Петкович надеется, что сборную Швейцарии будут считать серьезным конкурентом. "Да, конечно, надеюсь, что они в нас усмотрели серьезного конкурента. Может быть, наши игроки со слишком большой серьезностью относятся к игре, наша команда в течение 22 матчей проиграла только один раз, а это говорит о многом. Держаться на таком высоком уровне нелегко", - сказал Петкович после игры с бразильцами.

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