Тренер сборной Швейцарии считает ничью с бразильцами хорошим результатом на старте ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Ничья со сборной Бразилией в стартовом матче на чемпионате мира по футболу является хорошим результатом для команды Швейцарии. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович.
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.
"Я думаю, что получился неплохой матч, - сказал Петкович. - Я горжусь своей командой, хотя у соперника было больше шансов [для взятия ворот]. Они не утратили мотивацию. Мы старались прессинговать и проводить атаки. Это хорошее начало для нас".
По его словам, команда Швейцарии хорошо начала матч, но затем она стала допускать брак в передачах, что осложнило игру в атаке. "Во втором тайме я сказал действовать игрокам более собраннее, избегать ошибок, играть в чужой зоне. В итоге мы хорошо отыграли", - добавил он.
Владимир Петкович надеется, что сборную Швейцарии будут считать серьезным конкурентом.
"Да, конечно, надеюсь, что они в нас усмотрели серьезного конкурента. Может быть, наши игроки со слишком большой серьезностью относятся к игре, наша команда в течение 22 матчей проиграла только один раз, а это говорит о многом. Держаться на таком высоком уровне нелегко", - сказал Петкович после игры с бразильцами.
По его словам, сейчас сборная уже начинает подготовку к матчу группового этапа с сербами. "Это тоже будет непростая игра", - добавил тренер швейцарцев.
Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста-Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу. Костариканцы очков не набрали.
После первого тура в группе Е лидируют сербы с тремя очками, бразильцы и швейцарцы располагаются следом, набрав по одному баллу. Костариканцы очков не набрали и занимают последнее место. В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.