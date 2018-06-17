Победа мексиканских болельщиков

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17 июня, 23:41
Мексиканцы обыграли действующих чемпионов мира немцев и на поле, и на трибунах
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Встреча группы F прошла в московских "Лужниках" и завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканской сборной

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу преподнесла первый сюрприз чемпионата мира в России, обыграв действующих обладателей Кубка мира немцев. Сильнее оказались мексиканцы и в поддержке своей команды.

Встреча, прошедшая в "Лужниках" при аншлаге (78 011 зрителей), завершилась победой североамериканской сборной со счетом 1:0.

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Мексиканские игроки перед встречей не раз заявляли о реваншистских настроениях за поражение от немцев в полуфинале Кубка конфедераций год назад (1:4) и доказали слова делом. С первых минут они смело начали навязывать соперникам борьбу на всех участках поля, следствием чего становились перехваты и быстрые атаки, одну из которых на 35-й минуте завершил точным ударом Ирвинг Лосано. Во втором тайме рисунок игры изменился, немцы почти не выходили с чужой половины поля. По одному разу мяч попал в перекладину и штангу ворот мексиканца Гильермо Очоа, но при этом и мексиканцы имели еще не одну возможность отличиться в контратаках.

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После встречи вратарь немцев Мануэль Нойер заявил, что успеху мексиканцев удивлены не только немцы, но сами мексиканцы. Однако верить ему вряд ли стоит, мексиканцы переиграли соперника, это признали остальные члены немецкой команды. "Фланговые игроки у сборной Мексики очень сильны и в единоборствах, и в дриблинге, - объяснил главный тренер немцев Йоахим Лёв, особо отметив у оппонентов Лосано, который был признан лучшим игроком матча. - Мы иногда не были сфокусированы на передачах, отсюда были очень обидные потери мяча, которых раньше не было, мы недостаточно играли в открытых зонах, давая мексиканцам возможность быстро атаковать, играли в узких зонах, делая перепасовки".

"Мы изменили тактику под эту игру, старались больше играть в пас, но мексиканцы действовали очень быстро, нам просто не хватало времени вернуться в оборону", - рассказал также нападающий немцев Марио Гомес.

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Одним из героев вечера стал 39-летний мексиканец Рафаэль Маркес. Выйдя на замену во втором тайме, он стал третьим футболистом в истории, который принял участие в матчах пяти мировых первенств. Ранее это удалось немцу Лотару Маттеусу и еще одному мексиканцу - Антонио Карбахалю. Вратарь Джанлуиджи Буффон также попадал в заявку сборной Италии на пяти чемпионатах мира, но на одном из них на поле не появлялся.

Победа мексиканских болельщиков

В поддержке своей команды мексиканцы обыграли немцев с более заметным преимуществом. Зеленый цвет футболок сборной Мексики доминировал перед стадионом и на нем. Немцы смогли образовать лишь небольшой прямоугольник на трибуне за одними из ворот. Во время матча атмосферу также создавали в основном мексиканцы, которые не уставали петь и бурно реагировать на любой спорный эпизод.

Перед встречей несколько тысяч мексиканских болельщиков прошли организованной колонной от метро "Фрунзенская" до "Лужников".

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Из высокопоставленных гостей вторую на турнире игру в "Лужниках" посетили генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и полтора десятка членов совета организации, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков. Что касается бывших звезд футбола, игру вживую увидели Томас Бертольд, который в составе сборной Германии завоевал золото (1990) и серебро (1986) чемпионатов мира, Филипп Лам, выигравший чемпионат мира 2014 года, второй бомбардир в истории сборной Мексики Харед Борхетти, испанец Икер Касильяс и уругваец Диего Форлан.

Матчи второго тура в группе F пройдут 23 июня. Мексиканцы померятся силами с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону, а немцы - со шведами в Сочи.

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