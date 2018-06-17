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17 июня, 23:13
Больше 20 тыс. болельщиков собрались в фан-зоне во время первого матча на "Ростов-Арене"
© Елена Гриценко/ТАСС
© Елена Гриценко/ТАСС
© Елена Гриценко/ТАСС
© Елена Гриценко/ТАСС
© Елена Гриценко/ТАСС
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В воскресенье на стадионе сыграли сборные Бразилии и Швейцарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Фан-зона в Ростове-на-Дону едва вместила всех болельщиков, которые пришли на фестиваль в день первого матча на стадионе "Ростов-Арена", в котором встретились сборные Бразилии и Швейцарии. На Театральной площади, где проходил фестиваль болельщиков, по данным организаторов, собрались 22 тыс. ростовчан и гостей города - люди всех возрастов и разных национальностей, передает корреспондент ТАСС.

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Еще за несколько часов до начала матча возле входов в фан-зону выстроились очереди из желающих попасть на фестиваль. Болельщикам помогали волонтеры - подсказывали, с какой стороны удобней подойти. 

В центре фан-зоны - огромный экран, на котором транслируются матчи, а также происходящее на главной сцене ростовского фестиваля болельщиков. За час до матча на сцену вышла "Каста" - российская рэп-группа из Ростова-на-Дону. Ростовчане встретили их оглушительным ревом, а недоумевающим иностранцам пытались объяснить: "Наши! Земляки!". Группа после нескольких композиций предложила зрителям исполнить футбольный гимн. 

Впечатления футбольных фанатов

Барбара приехала в Ростов из Бразилии, а на фестиваль болельщиков пришла с красками для аквагрима. Всем желающим она рисовала на щеке желто-зеленый бразильский флаг. Почти каждый, став обладателем "флага", стремился сфотографироваться с Барбарой. 

Ростовчанка Юлия и ее 10-летнений сын Михаил украсили себя российским триколором - и не важно, что российская сборная не играет сегодня на "Ростов-Арене". Юлия признает, что на самом деле не считает себя футбольной фанаткой, а на фестиваль болельщиков ходит из-за особой атмосферы спортивного праздника и возможности сделать множество интересных фото.

"Фото - мое хобби, а здесь очень интересно. Мы здесь второй день буквально живем - просто чтобы окунуться в эту атмосферу. Здесь просто невозможно не поддаться общему настроению!", - сказала Юлия корреспонденту ТАСС. Ее сын признался, что болеет за бразильцев, а на вопрос почему, отвечает: "Они веселые!"

Группа иностранных болельщиков - с флагами, в невероятных головных уборах - фотографировалась со всеми желающими по очереди. Они также скандировали: "Бра-зиль-я! Рос-си-я! Друж-ба!".

Несколько площадок

Чуть поодаль от основной площадки, возле фонтана, развернулся целый парк футбольных аттракционов. На огороженном на манер песочницы "поле" играют в футбол самые маленькие. Есть площадка побольше - для тех, кто немного постарше, а есть и почти настоящее поле - с воротами и даже небольшой трибуной.

Среди всех этих футбольных полей выделяются два стола, похожих на столы для пинг-понга. Вот только ракеток у игроков нет. Потому что здесь тоже играют в футбол - перебрасывая мяч сопернику через сетку.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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