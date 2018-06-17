Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

Счет в матче на 20-й минуте открыл бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо. На 50-й минуте швейцарский полузащитник Стивен Цубер забил ответный мяч. Цубер играл за московский ЦСКА в сезоне-2013/14, в составе армейцев он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. За ЦСКА он провел 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.

Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста-Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу. Костариканцы очков не набрали.

В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.

Сборная Бразилии впервые с 1978 года не смогла выиграть в стартовом матче на чемпионате мира. В 1978 году они сыграли вничью со шведами (1:1). Швейцарцы не проигрывают в стартовых матчах уже на пятом чемпионате мира подряд (1994, 2006, 2010, 2014). Последний раз они уступили немцам (0:5) на дебютном для себя первенстве в 1966 году.

Команды Бразилии и Швейцарии девятый раз играли друг с другом. Три раза выигрывали бразильцы, два - швейцарцы. Четвертый раз соперники сыграли вничью. Этот матч стал второй очной встречей команд на чемпионатах мира, в 1950 году сборные также сыграли вничью (2:2).