Большинство болельщиков сборной Мексики смотрели матч с трибун стадиона, но атмосферу футбольного праздника сумели ощутить и те, кому билет не достался.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мексиканцы отметили победу национальной команды над сборной Германии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу танцами и песнями в Национальном доме болельщиков Мексики Una Probadita de Mexico. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Оркестр, исполняющий национальную мексиканскую музыку мариачи, еще до начала матча расположился на крыльце Дома болельщиков. Послушать мексиканские мотивы собрались не только посетители Una Probadita de Mexico, но и обычные прохожие, в числе которых были и болельщики других сборных. Многие после завершения импровизированного концерта остались поболеть за мексиканскую команду - среди зрителей оказались иранцы, исландцы и бразильцы.

Большинство болельщиков сборной Мексики смотрели матч с трибун стадиона, но атмосферу футбольного праздника сумели ощутить и те, кому билет не достался. "Я приехала в Россию из Мехико с организованной группой, на стадионы мы не попадем, потому что не смогли купить билеты. Но все равно решили ехать в Россию - ради атмосферы праздника. Русские - очень классные, мне пока нравится тут абсолютно все - и люди, и архитектура. Завтра мы едем в Ростов-на-Дону, а потом планируем отправиться в Санкт-Петербург", - рассказала 63-летняя Иоланта. Для болельщиков в павильоне расставили диваны, стулья и лавки со столами, прямо перед экраном установили небольшую трибуну. Несмотря на разнообразие мест, многие компании устраивались прямо на полу или принесенных с собой складных стульях. Национальная радость Во время предматчевого исполнения гимна Мексики болельщики запели, а один из них не смог сдержать слез. "Я приехал в Россию один, это мой первый чемпионат мира, - рассказал Алекс. - Заплакал, потому что это очень большое событие и я бы очень хотел, чтобы мои семья и друзья разделили бы со мной эту радость". "Сегодня я здесь, но потом поеду в Казань на матч с командой Южной Кореи и в Екатеринбург - на игру со сборной Швеции, еще у меня есть билет на матч 1/8 финала, который пройдет в Самаре. Надеюсь, мексиканская сборная дойдет до четвертьфинала, нашим игрокам это по силам. Но это чемпионат мира, тут нет слабых сборных", - добавил Алекс.

Те, кому не хватило места на стадионе, собрались в доме мексиканских болельщиков pic.twitter.com/T7OVpHkoC9 — polinalion (@polinalion1) June 17, 2018

Гол Ирвинга Лосано почти свел с ума эмоциональных мексиканцев. Болельщики провели на ногах оставшиеся до перерыва 10 минут и буквально требовали у судьи скорее завершить первый тайм. Весь перерыв со сцены перед экраном не сходили музыканты, исполняющие мариачи. Также прошел и финальный отрезок второго тайма, после завершения которого мексиканские болельщики устроили безудержные танцы. "Я едва сдержал слезы после финального свистка. Надеюсь, что в следующем матче мы тоже хорошо сыграем и сумеем победить. Следующую игру я точно буду смотреть с трибуны стадиона", - рассказал руководитель Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо. "Пока я не смог побывать ни на одном матче чемпионата мира, потому что был очень занят организацией работы нашего Дома болельщиков. Но из того, что я успел увидеть, могу судить, что Россия великолепно все организовала, а футбольные фанаты отлично приводят весь этот механизм в движение. И знаете, чем мексиканские болельщики отличаются от остальных? Нас приехало 50 тыс., а остальных - всего по пять тысяч", - добавил он. После завершения матча к празднованию в Национальном доме болельщиков присоединилась посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено. Дом мексиканского гостеприимства Национальный дом болельщиков Мексики был открыт 15 июня в московском Гостином Дворе и продолжит работу до 4 июля. Это самый большой дом болельщиков среди остальных восьми подобных фестивалей чемпионата мира, он занимает павильон площадью 8500 кв метров. Внутри павильона установлен один из самых больших экранов в Москве размером 16 на 9 метров, где проходят прямые трансляции всех матчей мирового первенства. Вход на Una Probadita de Mexico свободный, любой желающий может бесплатно посмотреть игры чемпионата мира и поболеть за любимую команду.

Смотрите также Действующие чемпионы мира немцы проиграли мексиканцам в стартовом матче на ЧМ-2018