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17 июня, 23:08
Мексиканцы в Доме болельщика отметили победу сборной танцами и музыкой мариачи
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
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Большинство болельщиков сборной Мексики смотрели матч с трибун стадиона, но атмосферу футбольного праздника сумели ощутить и те, кому билет не достался.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мексиканцы отметили победу национальной команды над сборной Германии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу танцами и песнями в Национальном доме болельщиков Мексики Una Probadita de Mexico. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Оркестр, исполняющий национальную мексиканскую музыку мариачи, еще до начала матча расположился на крыльце Дома болельщиков. Послушать мексиканские мотивы собрались не только посетители Una Probadita de Mexico, но и обычные прохожие, в числе которых были и болельщики других сборных. Многие после завершения импровизированного концерта остались поболеть за мексиканскую команду - среди зрителей оказались иранцы, исландцы и бразильцы.

Большинство болельщиков сборной Мексики смотрели матч с трибун стадиона, но атмосферу футбольного праздника сумели ощутить и те, кому билет не достался.

"Я приехала в Россию из Мехико с организованной группой, на стадионы мы не попадем, потому что не смогли купить билеты. Но все равно решили ехать в Россию - ради атмосферы праздника. Русские - очень классные, мне пока нравится тут абсолютно все - и люди, и архитектура. Завтра мы едем в Ростов-на-Дону, а потом планируем отправиться в Санкт-Петербург", - рассказала 63-летняя Иоланта.

Для болельщиков в павильоне расставили диваны, стулья и лавки со столами, прямо перед экраном установили небольшую трибуну. Несмотря на разнообразие мест, многие компании устраивались прямо на полу или принесенных с собой складных стульях.

Национальная радость

Во время предматчевого исполнения гимна Мексики болельщики запели, а один из них не смог сдержать слез. "Я приехал в Россию один, это мой первый чемпионат мира, - рассказал Алекс. - Заплакал, потому что это очень большое событие и я бы очень хотел, чтобы мои семья и друзья разделили бы со мной эту радость".

"Сегодня я здесь, но потом поеду в Казань на матч с командой Южной Кореи и в Екатеринбург - на игру со сборной Швеции, еще у меня есть билет на матч 1/8 финала, который пройдет в Самаре. Надеюсь, мексиканская сборная дойдет до четвертьфинала, нашим игрокам это по силам. Но это чемпионат мира, тут нет слабых сборных", - добавил Алекс.

Гол Ирвинга Лосано почти свел с ума эмоциональных мексиканцев. Болельщики провели на ногах оставшиеся до перерыва 10 минут и буквально требовали у судьи скорее завершить первый тайм. Весь перерыв со сцены перед экраном не сходили музыканты, исполняющие мариачи. Также прошел и финальный отрезок второго тайма, после завершения которого мексиканские болельщики устроили безудержные танцы.

"Я едва сдержал слезы после финального свистка. Надеюсь, что в следующем матче мы тоже хорошо сыграем и сумеем победить. Следующую игру я точно буду смотреть с трибуны стадиона", - рассказал руководитель Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо.

"Пока я не смог побывать ни на одном матче чемпионата мира, потому что был очень занят организацией работы нашего Дома болельщиков. Но из того, что я успел увидеть, могу судить, что Россия великолепно все организовала, а футбольные фанаты отлично приводят весь этот механизм в движение. И знаете, чем мексиканские болельщики отличаются от остальных? Нас приехало 50 тыс., а остальных - всего по пять тысяч", - добавил он.

После завершения матча к празднованию в Национальном доме болельщиков присоединилась посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.

Дом мексиканского гостеприимства

Национальный дом болельщиков Мексики был открыт 15 июня в московском Гостином Дворе и продолжит работу до 4 июля. Это самый большой дом болельщиков среди остальных восьми подобных фестивалей чемпионата мира, он занимает павильон площадью 8500 кв метров. Внутри павильона установлен один из самых больших экранов в Москве размером 16 на 9 метров, где проходят прямые трансляции всех матчей мирового первенства. Вход на Una Probadita de Mexico свободный, любой желающий может бесплатно посмотреть игры чемпионата мира и поболеть за любимую команду.

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"Мы планируем, что наш Дом за время его работы посетят около 170 тыс. посетителей. Площадь павильона позволяет ежедневно принимать десятки тысяч гостей", - отметил руководитель Национального дома болельщиков Хавьер Руиз Галиндо.

В доме открыты экспозиция мексиканского музея народных ремесел, фотовыставка "Мексика на фотографии", а также выставка Министерства сельского хозяйства Мексики, где представлены выращенные в стране ягоды, орехи, фрукты и кофе.

Каждый вечер в Национальном доме болельщиков проводятся концерты известных мексиканских музыкантов.

Мексика вместе с США и Канадой примет чемпионат мира по футболу в 2026 году.

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Над проектом работали:

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