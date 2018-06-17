Спорт, который объединяет

В воскресенье мексиканцы в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Германии со счетом 1:0

МОСКВА, 17 июня /ТАСС/. Более 200 болельщиков сборной Германии собрались на праздник футбола "Футбол объединяет", который прошел в посольстве Германии в Москве, чтобы посмотреть матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Мексики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. В воскресенье мексиканцы в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Германии со счетом 1:0.

В день матча при посольстве был организован специальный праздник под названием "Футбол объединяет", мероприятие проходило в закрытом режиме. В празднике приняли участие сотрудники посольства, представители Министерства иностранных дел, официальных спонсоров немецкой сборной, а также ограниченный круг журналистов из России и Германии. Гости начали собираться примерно за час до начала футбольного матча. Любой желающий мог принять участие в специальных конкурсах и предсказать счет встречи. Территория посольства была оформлена в цвета национальных флагов двух стран, в одном из залов работала выставка "Немецкий футбол: Напишем историю вместе", а для самых маленьких гостей были подготовлены подарки в виде леденцов с изображением футболистов немецкой команды. Помимо конкурсов, собравшимся было предложено попробовать блюда национальной кухни Германии, оформленные с футбольным колоритом, а также угоститься мексиканскими закусками. Помимо болельщиков сборной Германии, на мероприятие были приглашены и болельщики мексиканской команды, которые активно обменивались теплыми словами с немецкими оппонентами, делая при этом совместные фотографии. По словам директора по коммуникациям посольства Йенса Байкюфнера, цель данного мероприятия - единение и сближение всех народов мира. "Название праздника говорит само за себя и не требует дополнительных комментариев, его цель - единение и сближение всех народов мира. Даже в том случае, когда наша сборная проигрывает, мы не испытываем стыда, а принимаем тот факт, что побеждает сильнейший", - сказал Байкюфнер в беседе с корреспондентом ТАСС. Спорт, который объединяет Просмотр матча был организован в двух залах. В первом зрители могли занять удобные кресла и посмотреть матч на большом экране, во втором - болельщики располагались на скамейках за небольшими столиками и наслаждались просмотром на дополнительном вспомогательном экране.

Смотрите также Действующие чемпионы мира немцы проиграли мексиканцам в стартовом матче на ЧМ-2018

Примерно за три минуты до стартового свистка к гостям в интерактивном режиме обратился посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. "Футбол - это спорт, который объединяет, и мы понимаем, как в очередной раз чемпионат мира доказывает это. Россия прекрасно подготовилась к мировому первенству, и все мы видим, насколько она гостеприимна", - сказал Фрич. "Меня часто спрашивают, кто станет чемпионом мира. Считаю, что нам следует дать все шансы сборной России продемонстрировать себя с хорошей стороны. Как хорошему дипломату, мне следует отвечать, что пусть победит лучший и сильнейший, но как футбольный болельщик между нами скажу, что был бы не против, если бы сборная Германии замахнулась на пятый чемпионский трофей", - добавил Фрич. Немецкое гостеприимство С самого начала матча, несмотря на незначительное представительство в зале, мексиканские болельщики начали криками подбадривать и гнать свою команду вперед. Дружелюбные болельщики сборной Германии по достоинству оценили позитивный настрой гостей и дружно поаплодировали латиноамериканским гостям с присущим немецким гостеприимством. Но при этом первую половину первого тайма немецкие болельщики заметно нервничали, наблюдая опасные атаки мексиканской сборной, бурно аплодируя каждой контратаке немецкой сборной и сейвам вратаря Мануэля Нойера. На 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано, чем вызвал бурное ликование болельщиков сборной Мексики и характерное хватание за голову немецких фанатов. Со свистком на перерыв болельщики обеих команд переместились на улицу, чтобы вместе обсудить первый тайм в непринужденной обстановке под аккомпанемент джазовых композиций. Болельщик сборной Германии Карл Цорк в беседе с корреспондентом ТАСС выразил уверенность, что главный тренер немецкой сборной в перерыве сделает определенные коррективы и сборная забьет три гола. "В первом тайме сборная Германии показала немецкое гостеприимство. Уверен, что в перерыве наш тренер сделает результативные замены, во втором тайме выйдет Марко Ройс и забьет два мяча, а финальную точку поставит Тимо Вернер", - сказал Цорк.

Смотрите также Лосано признан лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу Германия - Мексика