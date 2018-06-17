Спорт, который объединяет

МОСКВА, 17 июня /ТАСС/. Более 200 болельщиков сборной Германии собрались на праздник футбола "Футбол объединяет", который прошел в посольстве Германии в Москве, чтобы посмотреть матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Мексики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье мексиканцы в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Германии со счетом 1:0.
Болельщики Бундестим в посольстве Германии в РФ#WorldCup #MEXGER pic.twitter.com/9OQuXV9mNy— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) June 17, 2018
В день матча при посольстве был организован специальный праздник под названием "Футбол объединяет", мероприятие проходило в закрытом режиме. В празднике приняли участие сотрудники посольства, представители Министерства иностранных дел, официальных спонсоров немецкой сборной, а также ограниченный круг журналистов из России и Германии.
Гости начали собираться примерно за час до начала футбольного матча. Любой желающий мог принять участие в специальных конкурсах и предсказать счет встречи. Территория посольства была оформлена в цвета национальных флагов двух стран, в одном из залов работала выставка "Немецкий футбол: Напишем историю вместе", а для самых маленьких гостей были подготовлены подарки в виде леденцов с изображением футболистов немецкой команды. Помимо конкурсов, собравшимся было предложено попробовать блюда национальной кухни Германии, оформленные с футбольным колоритом, а также угоститься мексиканскими закусками.
Помимо болельщиков сборной Германии, на мероприятие были приглашены и болельщики мексиканской команды, которые активно обменивались теплыми словами с немецкими оппонентами, делая при этом совместные фотографии. По словам директора по коммуникациям посольства Йенса Байкюфнера, цель данного мероприятия - единение и сближение всех народов мира. "Название праздника говорит само за себя и не требует дополнительных комментариев, его цель - единение и сближение всех народов мира. Даже в том случае, когда наша сборная проигрывает, мы не испытываем стыда, а принимаем тот факт, что побеждает сильнейший", - сказал Байкюфнер в беседе с корреспондентом ТАСС.
Просмотр матча был организован в двух залах. В первом зрители могли занять удобные кресла и посмотреть матч на большом экране, во втором - болельщики располагались на скамейках за небольшими столиками и наслаждались просмотром на дополнительном вспомогательном экране.
Примерно за три минуты до стартового свистка к гостям в интерактивном режиме обратился посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. "Футбол - это спорт, который объединяет, и мы понимаем, как в очередной раз чемпионат мира доказывает это. Россия прекрасно подготовилась к мировому первенству, и все мы видим, насколько она гостеприимна", - сказал Фрич.
"Меня часто спрашивают, кто станет чемпионом мира. Считаю, что нам следует дать все шансы сборной России продемонстрировать себя с хорошей стороны. Как хорошему дипломату, мне следует отвечать, что пусть победит лучший и сильнейший, но как футбольный болельщик между нами скажу, что был бы не против, если бы сборная Германии замахнулась на пятый чемпионский трофей", - добавил Фрич.
С самого начала матча, несмотря на незначительное представительство в зале, мексиканские болельщики начали криками подбадривать и гнать свою команду вперед. Дружелюбные болельщики сборной Германии по достоинству оценили позитивный настрой гостей и дружно поаплодировали латиноамериканским гостям с присущим немецким гостеприимством. Но при этом первую половину первого тайма немецкие болельщики заметно нервничали, наблюдая опасные атаки мексиканской сборной, бурно аплодируя каждой контратаке немецкой сборной и сейвам вратаря Мануэля Нойера.
На 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано, чем вызвал бурное ликование болельщиков сборной Мексики и характерное хватание за голову немецких фанатов. Со свистком на перерыв болельщики обеих команд переместились на улицу, чтобы вместе обсудить первый тайм в непринужденной обстановке под аккомпанемент джазовых композиций.
Болельщик сборной Германии Карл Цорк в беседе с корреспондентом ТАСС выразил уверенность, что главный тренер немецкой сборной в перерыве сделает определенные коррективы и сборная забьет три гола. "В первом тайме сборная Германии показала немецкое гостеприимство. Уверен, что в перерыве наш тренер сделает результативные замены, во втором тайме выйдет Марко Ройс и забьет два мяча, а финальную точку поставит Тимо Вернер", - сказал Цорк.
Совершенно противоположное мнение было у болельщика команды Мексики Хавьера Эстенсио, который заявил корреспонденту ТАСС, что на глазах всего мира готовится футбольная сенсация. "Не хочу сглазить, но уверен, что на глазах всего мира творится футбольная сенсация. Во втором тайме мы забьем еще и выиграем матч", - сказал Эстенсио.
Примерно за три минуты до окончания встречи никто из собравшихся уже не мог спокойно сидеть на своем месте, и если мексиканские болельщики думали только об удержании счета, то немецкие фанаты напряженно реагировали на каждый опасный момент у ворот мексиканцев. После финального свистка, несмотря на поражение, немецкие фанаты поздравили мексиканцев с победой, пожелав им дальнейших успехов на турнире.
После окончания матча Байкюфнер вручил победителям конкурсов призы от Немецкого футбольного союза и посольства Германии в России, также торжественно был разрезан так называемый торт дружбы. Он был испечен в виде футбольного поля с изображениями флагов игравших команд и посвящен сыгранному матчу.
Сборные Южной Кореи и Швеции, которые также попали в группу F, матч первого тура группового раунда проведут в понедельник (начало - 15:00 мск) в Нижнем Новгороде. В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону. Сборная Германии в тот же день на стадионе "Фишт" в Сочи встретится с командой Швеции.