Болельщик сборной Мексики по футболу сделал предложение своей девушке в фан-зоне в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Один из болельщиков сборной Мексики по футболу сделал предложение своей девушке в московской фан-зоне после победы команды над немцами в матче чемпионата мира. Соответствующий видеоролик опубликован на странице американского телеканала ESPN в Twitter.
В воскресенье сборная Мексики со счетом 1:0 одержала победу над действующими чемпионами мира из Германии в матче первого тура группового этапа и с тремя очками возглавила группу F. Мексиканцы впервые обыграли немцев на чемпионате мира. Ранее они потерпели три поражения.
Мексиканский болельщик встал на одно колено в окружении других мексиканских фанатов и сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием, подтвердив это поцелуем.
Фан-зона работает в Москве с 10 июня. Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону.