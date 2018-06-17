Болельщик сборной Мексики по футболу сделал предложение своей девушке в фан-зоне в Москве

Девушка ответила согласием

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Один из болельщиков сборной Мексики по футболу сделал предложение своей девушке в московской фан-зоне после победы команды над немцами в матче чемпионата мира. Соответствующий видеоролик опубликован на странице американского телеканала ESPN в Twitter.

В воскресенье сборная Мексики со счетом 1:0 одержала победу над действующими чемпионами мира из Германии в матче первого тура группового этапа и с тремя очками возглавила группу F. Мексиканцы впервые обыграли немцев на чемпионате мира. Ранее они потерпели три поражения.