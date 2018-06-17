В ведомстве отметили, что правоохранители и организаторы приняли все необходимые меры

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Силы охраны порядка обеспечили безопасность игры Мексика - Германия в Москве, нарушений общественного порядка не было, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ.

"Сегодня на стадионе "Лужники" прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу между сборными командами Германии и Мексики. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что правоохранители и организаторы приняли все необходимые для обеспечения порядка меры.