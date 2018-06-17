По официальным данным, встреча, которая проходит в воскресенье, собрала 43109 зрителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена" в Ростове-на-Дону установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии. По официальным данным, встреча, которая проходит в воскресенье, собрала 43109 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен на третьем тестовом матче на арене в 30-м туре Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) прошедшего сезона между местным "Ростовом" и екатеринбургским "Уралом". Согласно официальному протоколу РФПЛ, на игру тогда пришло 37483 зрителя.

"Ростов-Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 17 марта. Стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 15 апреля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону, помимо матча сборных Бразилии и Швейцарии, пройдут встречи Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватия (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.