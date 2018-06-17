Гомес: немцы не успевали вовремя возвращаться в оборону в матче ЧМ с мексиканцами

В воскресенье сборная Мексики в матче первого тура группового этапа одержала победу над действующими чемпионами мира со счетом 1:0

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу действовала очень быстро в матче чемпионата мира с командой Германии, немцы не успевали вовремя возвращаться в оборону. Об этом журналистам заявил нападающий сборной Германии Марио Гомес.

В воскресенье сборная Мексики в матче первого тура группового этапа одержала победу над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Для нас это была нелегкая игра. Мы допустили ошибку в обороне, оставили свободную зону - и нас наказали. У нас у самих было много возможностей забить, но нам не хватило удачи. Мы изменили тактику под эту игру, старались больше играть в пас, но мексиканцы действовали очень быстро, и нам просто не хватало времени вернуться в оборону", - сказал Гомес.

Следующими соперниками сборной Германии станут команды Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань). "Нам нужно всей командой посмотреть игру, учесть все минусы и ошибки, сделать выводы и успешней сыграть в следующих играх", - отметил нападающий.

Чемпионат мира завершится 15 июля.