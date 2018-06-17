В Мехико празднуют победу сборной Мексики над командой Германии

На главной площади города за ходом матча следили порядка 75 тыс. болельщиков

МЕХИКО, 17 июня. /ТАСС/. Пасео-де-ла-Реформа - главный проспект столицы Мексики - в воскресенье заполнился ликующими толпами мексиканских болельщиков. Десятки тысяч человек пришли к Монументу независимости, чтобы отпраздновать победу национальной сборной по футболу над командой Германии, действующими чемпионами мира, на стадионе "Лужники" в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.

По данным властей мегаполиса, только на Сокало, главной площади Мехико, за ходом матча следили порядка 75 тыс. болельщиков. Уже есть все основания полагать, что число празднующих на Пасео-де-ла-Реформа окажется в разы больше. На проспекте царит доброжелательная атмосфера, болельщики поют, размахивают национальными флагами и искренне радуются победе своей команды. Столичная полиция усилила меры безопасности в районе массового скопления людей, сведений о каких-либо инцидентах не поступало.

Единственный - и ставший решающим - гол грозным соперникам на 35-й минуте забил нападающий Ирвинг Лосано. "Это был лучший гол в моей жизни, мы все мечтали играть на чемпионате мира, - цитирует футболиста газета El Universal. - Я очень счастлив, самое главное - это то, как получилась игра, и результат нашей работы". Местные СМИ уже назвали этот результат историческим.

С победой мексиканскую сборную поздравил президент страны Энрике Пенья Ньето. "Подтверждено: Мексика соревнуется с лучшими в мире и побеждает их, - написал Пенья Ньето в Twitter. - Отличная игра!". В следующем матче сборная латиноамериканской страны 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону.