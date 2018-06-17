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17 июня, 21:59
Нойер: мексиканцы сами удивлены победой над немцами на ЧМ-2018
Мануэль Нойер
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вратарь немецкой команды считает, что нужно сконцентрироваться на двух оставшихся матчах в группе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу сама не ожидала того, что сможет обыграть команду Германии на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер.

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В воскресенье сборная Мексики в матче первого тура группового этапа одержала победу над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Все говорили, что выиграем мы, но мексиканцы очень удивили. Мне кажется, они и сами удивлены. Жаль, что мы не смогли сравнять счет", - заявил Нойер.

Следующими соперниками сборной Германии станут команды Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань). "Завтра мы, естественно, обсудим все детали с тренерами, постараемся стать сильней на каждом участке поля и сконцентрироваться на оставшихся двух играх. Наша цель - выиграть их", - поделился ожиданиями вратарь.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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