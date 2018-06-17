Вернер: немцы не теряют уверенности в себе после поражения от мексиканцев на ЧМ

В воскресенье сборная Мексики в матче первого тура группового этапа одержала победу над действующими чемпионами мира со счетом 1:0

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Поражение от команды Мексики не поколебало уверенность сборной Германии в себе, она собирается выиграть оставшиеся встречи чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам заявил нападающий немцев Тимо Вернер.

В воскресенье сборная Мексики в матче первого тура группового этапа одержала победу над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Нам нужно побеждать в двух оставшихся играх, ради этого мы и приехали. Мы проиграли в первой игре, так что в следующей на нас будет повышенное давление, но мы уверены в себе, потому что мы немцы, мы хотим побеждать в каждом матче, несмотря на соперника. Мы не должны расстраиваться, потому что у нас в команде собраны очень квалифицированные игроки", - заявил Вернер.

"Когда ты проигрываешь, тренер всегда немного зол. Но он был зол лишь немного. В целом он отметил, что мы должны двигаться дальше", - сказал нападающий.

Следующими соперниками сборной Германии станут команды Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).