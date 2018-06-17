Лёв: мексиканец Лосано стал главной проблемой для сборной Германии в матче ЧМ-2018

Нападающий сборной Мексики забил единственный мяч в этом матче

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано стал для сборной Германии главной проблемой в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

"Если у Лосано есть пространство для действия, с ним сложно бороться - он быстро выходит на контратаки, что дает ему преимущество. Лосано был нашей главной проблемой сегодня, мы все прекрасно видели, как он забил гол", - рассказал Лёв.

"Фланговые игроки у сборной Мексики очень сильны и в единоборствах, и в дриблинге, - считает главный тренер. - Мы иногда не были сфокусированы на передачах, отсюда были очень обидные потери мяча, которых раньше не было. Мы недостаточно играли в открытых зонах, давая мексиканцам возможность быстрых атак, играли в узких зонах, делая перепасовки".

"Мы должны совершенствовать нашу игру и более качественно подготовиться ко второму матчу", - добавил Лёв.

Следующий матч команда Германии проведет 23 июня в Сочи в рамках группы F с командой Швеции.