Кирьяков: немецких футболистов после поражения от мексиканцев сложно будет остановить

Бывший нападающий сборной России отметил, что сборная Мексики в матче с немцами предложила сопернику хороший темп

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной Германии после поражения в стартовом матче чемпионата мира от мексиканцев соберутся и их сложно будет остановить. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России и немецкого "Карлсруэ" Сергей Кирьяков.

Сборная Германии проиграла мексиканцам со счетом 0:1, впервые с чемпионата мира 1986 года потеряв очки в стартовой игре турнира. На ЧМ-2014 сборная Испании в ранге действующего чемпиона мира уступила в первом матче голландцам со счетом 1:5 и в итоге не вышла из группы.

"Я не думаю, что сборная Германии не выйдет из группы, как испанцы четыре года назад, - у нее состав очень сильный. В любом случае, мы видели, насколько они хороши, насколько индивидуально сильны у них те же Дракслер, Мюллер, Вернер, и любой тренер мечтает видеть у себя таких игроков, - сказал Кирьяков. - Поэтому их игроки сейчас соберутся, немецкая машина раскочегарится и ее будет тяжело остановить".

"Ситуация для немцев усложнилась и следующая игра для них будет решающей. Но сборная Германии всегда сильна своим характером и выходит с честью из самых трудных ситуаций. Думаю, это не будет исключением и на нашем чемпионате - немцы пройдут в плей-офф, а там они будут достаточно сильны и смогут дойти до самого конца. В любом случае, на таких турнирах сборная Германии всегда боролась за первые три места", - добавил Кирьяков.